ราคาปัจจุบัน Jack Potts by Virtuals วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา JACK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา JACK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JACK

ข้อมูลราคา JACK

เอกสารไวท์เปเปอร์ JACK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ JACK

โทเคโนมิกส์ JACK

การคาดการณ์ราคา JACK

Jack Potts by Virtuals โลโก้

Jack Potts by Virtuals ราคา (JACK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JACK เป็น USD

$0.00015133
$0.00015133$0.00015133
+1.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Jack Potts by Virtuals (JACK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:41:16 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Jack Potts by Virtuals (JACK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.55%

+1.04%

+149.03%

+149.03%

ราคาเรียลไทม์ Jack Potts by Virtuals (JACK) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดJACK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ JACK คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น JACK มีการเปลี่ยนแปลง -2.55% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.04% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +149.03% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Jack Potts by Virtuals (JACK) ข้อมูลการตลาด

$ 87.27K
$ 87.27K$ 87.27K

--
----

$ 151.33K
$ 151.33K$ 151.33K

576.65M
576.65M 576.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Jack Potts by Virtuals คือ $ 87.27K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ JACK คือ 576.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 151.33K

ประวัติราคา Jack Potts by Virtuals (JACK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Jack Potts by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Jack Potts by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Jack Potts by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Jack Potts by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.04%
30 วัน$ 0+44.06%
60 วัน$ 0-12.42%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Jack Potts by Virtuals (JACK)

Jack Potts ($JACK) is the first AI-powered lottery agent bridging the massive global lottery market with the crypto economy. It allows users worldwide to seamlessly access major real-world lotteries like Powerball, EuroMillions, and Mega Millions using a simple on-chain prompt. Tickets are purchased through licensed partners, digitally scanned for verifiable proof, and winnings are securely claimed and paid out directly in crypto. The $JACK token is designed to be value-accreting, with a portion of every platform transaction used to buy back and burn tokens, while also funding prize pools and rewarding stakers who support the ecosystem’s long-term growth.

การคาดการณ์ราคา Jack Potts by Virtuals (USD)

Jack Potts by Virtuals (JACK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Jack Potts by Virtuals (JACK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Jack Potts by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Jack Potts by Virtuals ตอนนี้!

JACK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Jack Potts by Virtuals (JACK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Jack Potts by Virtuals (JACK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ JACKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Jack Potts by Virtuals (JACK)

วันนี้ Jack Potts by Virtuals (JACK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน JACK เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน JACK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ JACK เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Jack Potts by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ JACK คือ $ 87.27K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ JACK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ JACK คือ 576.65M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ JACK คือเท่าใด?
JACK ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ JACK คือเท่าไร?
JACK ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ JACK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ JACK คือ -- USD
ปีนี้ JACK จะสูงขึ้นอีกไหม?
JACK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา JACK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:41:16 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

