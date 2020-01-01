ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ลอตเตอรี่แบบกระจายศูนย์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ลอตเตอรี่แบบกระจายศูนย์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
RXR Coin
RXR Coin
RXRC
$ 0.156826
+0.04%
0.00%
-1.21%
$ 6.27M
$ 2.30M
2
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005636
+0.09%
-14.13%
+2.74%
$ 2.24M
$ 12.99M
3
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03299737
0.00%
+0.00%
-3.44%
$ 317.23K
$ 204.89
4
BETRMINT
BETRMINT
BETR
$ 6.26325E-7
+0.02%
+0.50%
-4.75%
$ 62.00K
--
5
Lotry
Lotry
LOTRY
$ 2.58939E-7
0.00%
-2.20%
-2.99%
$ 25.89K
--
6
Jack Potts by Virtuals
Jack Potts by Virtuals
JACK
$ 2.531E-5
0.00%
+3.30%
+3.52%
$ 14.59K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ลอตเตอรี่แบบกระจายศูนย์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ลอตเตอรี่แบบกระจายศูนย์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 6 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $8.93M
โทเค็น ลอตเตอรี่แบบกระจายศูนย์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ลอตเตอรี่แบบกระจายศูนย์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น JACK แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ลอตเตอรี่แบบกระจายศูนย์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 6 ลอตเตอรี่แบบกระจายศูนย์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ลอตเตอรี่แบบกระจายศูนย์ ยอดนิยม รวมถึง RXRC, LOT, POOL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ลอตเตอรี่แบบกระจายศูนย์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ลอตเตอรี่แบบกระจายศูนย์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $8.93M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ลอตเตอรี่แบบกระจายศูนย์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง