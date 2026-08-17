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ราคาปัจจุบัน ISKRA Token วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ISK เท่ากับ 385,472 USD ติดตามการอัปเดตราคา ISK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ISKRA Token วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ISK เท่ากับ 385,472 USD ติดตามการอัปเดตราคา ISK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ISKRA Token ราคา (ISK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ISK เป็น USD

$0.00062205
$0.00062205$0.00062205
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ISKRA Token (ISK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:11:42 (UTC+8)

ราคา ISKRA Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน ISKRA Token (ISK) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ISK เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ISK.

ISKRA Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 385,472 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 619.71M ISK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ISK เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.619073 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ISK เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.89% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.34.

ISKRA Token (ISK) ข้อมูลการตลาด

$ 385.47K
$ 385.47K$ 385.47K

$ 5.34
$ 5.34$ 5.34

$ 620.09K
$ 620.09K$ 620.09K

619.71M
619.71M 619.71M

996,852,899.71
996,852,899.71 996,852,899.71

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ISKRA Token คือ $ 385.47K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.34 อุปทานหมุนเวียนของ ISK คือ 619.71M โดยมีอุปทานรวมที่ 996852899.71 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 620.09K

ประวัติราคา ISKRA Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
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สูงสุด 24h

$ 0.0
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$ 0.0$ 0.0

$ 0.619073
$ 0.619073$ 0.619073

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.00%

-0.89%

-0.89%

ประวัติราคา ISKRA Token (ISK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ISKRA Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ISKRA Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ISKRA Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ISKRA Token เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.00%
30 วัน$ 0-6.45%
60 วัน$ 0-8.79%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา ISKRA Token

การคาดการณ์ราคา ISKRA Token (ISK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ISK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ISKRA Token (ISK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ISKRA Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ISKRA Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ISK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ISKRA Token

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เกี่ยวกับ ISKRA Token

ราคาปัจจุบันของ ISKRA Token คือเท่าไร?

ISKRA Token ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -0.00% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ ISKRA Token คือ ฿19.99263007509351220000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ ISK ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿12448611.23051150080000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #3860 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ ISKRA Token เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ ISK

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 619711937.97 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

ISKRA Token อยู่ในหมวดหมู่ใด?

ISKRA Token อยู่ในหมวดหมู่ Ethereum Ecosystem,Kaia Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ ISK อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ ISK สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ISKRA Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:11:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ISKRA Token (ISK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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