ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Kaia ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Kaia เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999187
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.01B
$ 15.72B
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,151.98
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.471
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
4
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00626326
0.00%
0.00%
-0.46%
$ 55.15M
$ 26.95K
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999605
+0.01%
0.00%
+0.23%
$ 33.74M
$ 3.70M
6
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0.996698
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 26.75M
$ 2.77K
7
BORA
BORA
BORA
$ 0.0190681
+0.02%
+0.00%
-2.08%
$ 21.98M
$ 121.41K
8
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,884.26
+0.03%
+0.00%
+0.63%
$ 13.83M
$ 124.02K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.973309
0.00%
-0.00%
-1.88%
$ 11.55M
$ 1.70K
10
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00859774
0.00%
-0.01%
-3.70%
$ 6.97M
$ 48.34K
11
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.0209
+0.05%
-0.90%
-7.07%
$ 5.82M
$ 2.64M
12
AMO Coin
AMO Coin
AMO
$ 0.00020226
0.00%
-0.00%
-5.04%
$ 4.29M
$ 24.52K
13
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC
OWBTC
$ 14,706.19
0.00%
+0.01%
-0.43%
$ 4.14M
$ 5.17
14
PIBBLE
PIBBLE
PIB
$ 0.0001155
-0.17%
-0.69%
-2.03%
$ 3.43M
$ 135.44M
15
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999187
0.00%
0.00%
+0.12%
$ 2.47M
$ 632.58K
16
Galaxia
Galaxia
GXA
$ 0.00065262
-0.30%
-0.00%
-5.78%
$ 2.33M
$ 31.29K
17
Observer
Observer
OBSR
$ 0.00026563
+0.04%
-0.06%
-1.42%
$ 1.73M
$ 57.20K
18
Wrapped KLAY
Wrapped KLAY
WKLAY
$ 0.02447639
+0.05%
-0.01%
-8.33%
$ 1.31M
$ 64.07K
19
GemHUB
GemHUB
GHUB
$ 0.002416
+0.04%
+0.25%
-0.73%
$ 1.23M
$ 28.18M
20
Treecle
Treecle
TRCL
$ 0.00113444
0.00%
0.00%
+19.88%
$ 1.13M
$ 3.29
21
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.664E-5
0.00%
+0.20%
+0.39%
$ 1.05M
--
22
Klaytn Dai
Klaytn Dai
KDAI
$ 0.092883
+0.05%
-0.00%
-0.32%
$ 741.44K
$ 1.07K
23
azit
azit
AZIT
$ 0.00137707
-0.50%
-0.04%
-0.78%
$ 621.57K
$ 65.43K
24
KLEVA
KLEVA
KLEVA
$ 0.00752482
0.00%
--
+2.95%
$ 518.61K
$ 1.41
25
ISKRA Token
ISKRA Token
ISK
$ 0.00062205
0.00%
0.00%
-0.87%
$ 385.47K
$ 5.34
26
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0.0004025
-0.12%
-0.06%
+34.70%
$ 302.00K
$ 606.60
27
SOMESING
SOMESING
SSG
$ 5.865E-5
0.00%
+2.50%
+0.51%
$ 293.26K
--
28
Project WITH
Project WITH
WIKEN
$ 0.00024832
-2.55%
-0.33%
-52.17%
$ 261.50K
$ 207.57K
29
PER Project
PER Project
PER
$ 0.00040273
+0.05%
-0.01%
-7.21%
$ 241.64K
$ 197.66
30
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0.00114511
0.00%
0.00%
-0.21%
$ 219.64K
$ 26.74
31
Hiblocks
Hiblocks
HIBS
$ 6.45E-6
0.00%
+0.10%
+4.37%
$ 65.04K
--
32
Booze
Booze
BOOZE
$ 5.801E-5
+0.22%
-0.60%
+0.47%
$ 58.00K
--
33
Elderglade
Elderglade
ELDE
$ 5.139E-5
-0.16%
-2.70%
-12.75%
$ 14.09K
--
34
KRWO
KRWO
KRWO
$ 0.0006503
0.00%
--
-0.22%
$ 13.20K
$ 1.41
35
Solstice Finance
Solstice Finance
SLX
$ 0.07144
-0.07%
-7.18%
-6.65%
--
$ 2.26M
36
GRAM Ecosystem
GRAM Ecosystem
GRAMPUS
$ 0.0005746
+0.17%
+6.75%
+25.46%
--
$ 13.56M
37
Capybobo
Capybobo
PYBOBO
$ 0.0007576
-0.26%
-0.97%
+2.54%
--
$ 65.17M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Kaia คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Kaia เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 37 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $196.76B
โทเค็น ระบบนิเวศ Kaia ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Kaia ที่ติดตามบน MEXC นั้น GRAMPUS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Kaia กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 37 ระบบนิเวศ Kaia ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Kaia ยอดนิยม รวมถึง USDT, WBTC, LINK. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Kaia คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Kaia ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $196.76B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Kaia นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง