ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IPPY

ข้อมูลราคา IPPY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ IPPY

โทเคโนมิกส์ IPPY

การคาดการณ์ราคา IPPY

IPPY โลโก้

IPPY ราคา (IPPY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 IPPY เป็น USD

$0.00075387
+8.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
IPPY (IPPY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:18:17 (UTC+8)

ข้อมูลราคา IPPY (IPPY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00063841
ต่ำสุด 24h
$ 0.00076835
สูงสุด 24h

$ 0.00063841
$ 0.00076835
$ 0.00602956
$ 0.00010939
+0.34%

+7.56%

+32.28%

+32.28%

ราคาเรียลไทม์ IPPY (IPPY) คือ $0.00074142 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดIPPY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00063841 และราคาสูงสุด $ 0.00076835 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ IPPY คือ $ 0.00602956 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00010939

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น IPPY มีการเปลี่ยนแปลง +0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +7.56% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +32.28% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

IPPY (IPPY) ข้อมูลการตลาด

$ 735.03K
--
$ 735.03K
991.84M
991,842,370.1261257
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ IPPY คือ $ 735.03K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ IPPY คือ 991.84M โดยมีอุปทานรวมที่ 991842370.1261257 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 735.03K

ประวัติราคา IPPY (IPPY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา IPPY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา IPPY เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004188981
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา IPPY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา IPPY เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+7.56%
30 วัน$ -0.0004188981-56.49%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ IPPY (IPPY)

Ippy ($IPPY) is the official mascot token of Story Protocol, designed as a playful and shape-shifting character that represents the ever-changing nature of intellectual property in the digital age. Just as IP can be remixed, transformed, and adapted into new creative expressions, Ippy embodies this flexibility by existing as a polymorphic mascot capable of taking on endless forms. The token extends beyond being a simple meme or mascot, it symbolizes Story’s mission of empowering creators to own, monetize, and evolve their ideas in a world where creativity is increasingly tied to blockchain and AI. By anchoring this vision in an approachable and community-driven figure, $IPPY makes the Story ecosystem more accessible while rallying supporters around a shared identity.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา IPPY (USD)

IPPY (IPPY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ IPPY (IPPY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ IPPY

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา IPPY ตอนนี้!

IPPY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ IPPY (IPPY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ IPPY (IPPY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ IPPYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ IPPY (IPPY)

วันนี้ IPPY (IPPY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน IPPY เป็นUSD คือ 0.00074142 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน IPPY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ IPPY เป็น USD คือ $ 0.00074142 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ IPPY คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ IPPY คือ $ 735.03K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ IPPY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ IPPY คือ 991.84M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ IPPY คือเท่าใด?
IPPY ถึงราคา ATH ที่ 0.00602956 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ IPPY คือเท่าไร?
IPPY ถึงราคา ATL ที่ 0.00010939 USD
ปริมาณการเทรดของ IPPY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ IPPY คือ -- USD
ปีนี้ IPPY จะสูงขึ้นอีกไหม?
IPPY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา IPPY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ IPPY (IPPY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

