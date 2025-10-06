ราคาปัจจุบัน SKX วันนี้ คือ 0.48192 USD ติดตามการอัปเดตราคา SKX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SKX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน SKX วันนี้ คือ 0.48192 USD ติดตามการอัปเดตราคา SKX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SKX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SKX

ข้อมูลราคา SKX

เอกสารไวท์เปเปอร์ SKX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SKX

โทเคโนมิกส์ SKX

การคาดการณ์ราคา SKX

ประวัติ SKX

SKX คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง SKXเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต SKX

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

SKX โลโก้

ราคา SKX(SKX)

ราคาปัจจุบัน 1 SKX เป็น USD

$0.48192
$0.48192$0.48192
+2.12%1D
USD
SKX (SKX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-20 08:20:59 (UTC+8)

ข้อมูลราคา SKX (SKX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.36666
$ 0.36666$ 0.36666
ต่ำสุด 24h
$ 0.59018
$ 0.59018$ 0.59018
สูงสุด 24h

$ 0.36666
$ 0.36666$ 0.36666

$ 0.59018
$ 0.59018$ 0.59018

$ 2.9071059942900916
$ 2.9071059942900916$ 2.9071059942900916

$ 0.012645799433479828
$ 0.012645799433479828$ 0.012645799433479828

-0.02%

+2.12%

-30.72%

-30.72%

ราคาเรียลไทม์ SKX (SKX) คือ $ 0.48192 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSKX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.36666 และราคาสูงสุด $ 0.59018 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SKX คือ $ 2.9071059942900916 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.012645799433479828

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SKX มีการเปลี่ยนแปลง -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.12% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -30.72% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

SKX (SKX) ข้อมูลการตลาด

No.3674

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 663.15K
$ 663.15K$ 663.15K

$ 48.19M
$ 48.19M$ 48.19M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

MATIC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SKX คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 663.15K อุปทานหมุนเวียนของ SKX คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 48.19M

ประวัติราคา SKX (SKX) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SKX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0100046+2.12%
30 วัน$ +0.02674+5.87%
60 วัน$ +0.46379+2,558.13%
90 วัน$ +0.4574+1,865.41%
การเปลี่ยนแปลงราคา SKX ในวันนี้

วันนี้ SKX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0100046 (+2.12%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา SKX ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.02674 (+5.87%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา SKX ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SKX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.46379 (+2,558.13%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา SKX ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.4574 (+1,865.41%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา SKX (SKX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา SKXทันที

อะไรคือ SKX (SKX)

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน SKX ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบSKXความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ SKX บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ SKX ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา SKX (USD)

SKX (SKX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ SKX (SKX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ SKX

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา SKX ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ SKX (SKX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ SKX (SKX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SKXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ SKX (SKX)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ SKXใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ SKX บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

SKX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 SKX(SKX) เป็น VND
12,681.7248
1 SKX(SKX) เป็น AUD
A$0.7373376
1 SKX(SKX) เป็น GBP
0.3566208
1 SKX(SKX) เป็น EUR
0.409632
1 SKX(SKX) เป็น USD
$0.48192
1 SKX(SKX) เป็น MYR
RM2.0337024
1 SKX(SKX) เป็น TRY
20.2117248
1 SKX(SKX) เป็น JPY
¥72.288
1 SKX(SKX) เป็น ARS
ARS$701.482752
1 SKX(SKX) เป็น RUB
39.2234688
1 SKX(SKX) เป็น INR
42.40896
1 SKX(SKX) เป็น IDR
Rp8,031.9967872
1 SKX(SKX) เป็น PHP
28.0091904
1 SKX(SKX) เป็น EGP
￡E.22.9008384
1 SKX(SKX) เป็น BRL
R$2.602368
1 SKX(SKX) เป็น CAD
C$0.674688
1 SKX(SKX) เป็น BDT
58.8472512
1 SKX(SKX) เป็น NGN
708.7019136
1 SKX(SKX) เป็น COP
$1,860.69312
1 SKX(SKX) เป็น ZAR
R.8.3757696
1 SKX(SKX) เป็น UAH
20.1635328
1 SKX(SKX) เป็น TZS
T.Sh.1,189.9231296
1 SKX(SKX) เป็น VES
Bs96.86592
1 SKX(SKX) เป็น CLP
$458.78784
1 SKX(SKX) เป็น PKR
Rs136.7881728
1 SKX(SKX) เป็น KZT
259.9331904
1 SKX(SKX) เป็น THB
฿15.7491456
1 SKX(SKX) เป็น TWD
NT$14.7612096
1 SKX(SKX) เป็น AED
د.إ1.7686464
1 SKX(SKX) เป็น CHF
Fr0.3807168
1 SKX(SKX) เป็น HKD
HK$3.7396992
1 SKX(SKX) เป็น AMD
֏185.563296
1 SKX(SKX) เป็น MAD
.د.م4.4143872
1 SKX(SKX) เป็น MXN
$8.8576896
1 SKX(SKX) เป็น SAR
ريال1.8072
1 SKX(SKX) เป็น ETB
Br71.80608
1 SKX(SKX) เป็น KES
KSh62.3990016
1 SKX(SKX) เป็น JOD
د.أ0.34168128
1 SKX(SKX) เป็น PLN
1.7493696
1 SKX(SKX) เป็น RON
лв2.1011712
1 SKX(SKX) เป็น SEK
kr4.5445056
1 SKX(SKX) เป็น BGN
лв0.8048064
1 SKX(SKX) เป็น HUF
Ft160.9034496
1 SKX(SKX) เป็น CZK
10.0432128
1 SKX(SKX) เป็น KWD
د.ك0.14746752
1 SKX(SKX) เป็น ILS
1.590336
1 SKX(SKX) เป็น BOB
Bs3.3348864
1 SKX(SKX) เป็น AZN
0.819264
1 SKX(SKX) เป็น TJS
SM4.4529408
1 SKX(SKX) เป็น GEL
1.301184
1 SKX(SKX) เป็น AOA
Kz440.9134272
1 SKX(SKX) เป็น BHD
.د.ب0.18168384
1 SKX(SKX) เป็น BMD
$0.48192
1 SKX(SKX) เป็น DKK
kr3.084288
1 SKX(SKX) เป็น HNL
L12.6889536
1 SKX(SKX) เป็น MUR
21.7008576
1 SKX(SKX) เป็น NAD
$8.4239616
1 SKX(SKX) เป็น NOK
kr4.8481152
1 SKX(SKX) เป็น NZD
$0.8385408
1 SKX(SKX) เป็น PAB
B/.0.48192
1 SKX(SKX) เป็น PGK
K2.0577984
1 SKX(SKX) เป็น QAR
ر.ق1.759008
1 SKX(SKX) เป็น RSD
дин.48.4281408
1 SKX(SKX) เป็น UZS
soʻm5,877.0722304
1 SKX(SKX) เป็น ALL
L39.9367104
1 SKX(SKX) เป็น ANG
ƒ0.8626368
1 SKX(SKX) เป็น AWG
ƒ0.867456
1 SKX(SKX) เป็น BBD
$0.96384
1 SKX(SKX) เป็น BAM
KM0.8048064
1 SKX(SKX) เป็น BIF
Fr1,425.51936
1 SKX(SKX) เป็น BND
$0.6216768
1 SKX(SKX) เป็น BSD
$0.48192
1 SKX(SKX) เป็น JMD
$77.6517696
1 SKX(SKX) เป็น KHR
1,943.22192
1 SKX(SKX) เป็น KMF
Fr203.37024
1 SKX(SKX) เป็น LAK
10,476.5215296
1 SKX(SKX) เป็น LKR
රු146.3012736
1 SKX(SKX) เป็น MDL
L8.144448
1 SKX(SKX) เป็น MGA
Ar2,151.4258176
1 SKX(SKX) เป็น MOP
P3.8649984
1 SKX(SKX) เป็น MVR
7.373376
1 SKX(SKX) เป็น MWK
MK838.1215296
1 SKX(SKX) เป็น MZN
MT30.7995072
1 SKX(SKX) เป็น NPR
रु68.047104
1 SKX(SKX) เป็น PYG
3,417.77664
1 SKX(SKX) เป็น RWF
Fr701.1936
1 SKX(SKX) เป็น SBD
$3.9662016
1 SKX(SKX) เป็น SCR
6.698688
1 SKX(SKX) เป็น SRD
$18.9924672
1 SKX(SKX) เป็น SVC
$4.2264384
1 SKX(SKX) เป็น SZL
L8.4191424
1 SKX(SKX) เป็น TMT
m1.68672
1 SKX(SKX) เป็น TND
د.ت1.41057984
1 SKX(SKX) เป็น TTD
$3.277056
1 SKX(SKX) เป็น UGX
Sh1,690.57536
1 SKX(SKX) เป็น XAF
Fr270.83904
1 SKX(SKX) เป็น XCD
$1.301184
1 SKX(SKX) เป็น XOF
Fr270.83904
1 SKX(SKX) เป็น XPF
Fr49.15584
1 SKX(SKX) เป็น BWP
P6.4721856
1 SKX(SKX) เป็น BZD
$0.9686592
1 SKX(SKX) เป็น CVE
$45.5751744
1 SKX(SKX) เป็น DJF
Fr85.78176
1 SKX(SKX) เป็น DOP
$30.553728
1 SKX(SKX) เป็น DZD
د.ج62.4616512
1 SKX(SKX) เป็น FJD
$1.0939584
1 SKX(SKX) เป็น GNF
Fr4,190.2944
1 SKX(SKX) เป็น GTQ
Q3.6963264
1 SKX(SKX) เป็น GYD
$101.0730816
1 SKX(SKX) เป็น ISK
kr58.31232

SKX ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SKX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ SKX อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SKX

วันนี้ SKX (SKX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SKX เป็นUSD คือ 0.48192 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SKX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SKX เป็น USD คือ $ 0.48192 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ SKX คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SKX คือ $ 0.00 USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SKX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SKX คือ 0.00 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SKX คือเท่าใด?
SKX ถึงราคา ATH ที่ 2.9071059942900916 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SKX คือเท่าไร?
SKX ถึงราคา ATL ที่ 0.012645799433479828 USD
ปริมาณการเทรดของ SKX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SKX คือ $ 663.15K USD
ปีนี้ SKX จะสูงขึ้นอีกไหม?
SKX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SKX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-20 08:20:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SKX (SKX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-19 17:50:26อัพเดทอุตสาหกรรม
ความรู้สึกของตลาดคริปโตเคลื่อนออกจากโซน "ความกลัวสุดขีด" ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ที่ 29 ในขณะนี้
10-19 14:26:41อัพเดทอุตสาหกรรม
ตลาดคริปโตเคลื่อนไหวทางด้านข้าง มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 3.723 ล้านล้านดอลลาร์ในขณะนี้
10-19 04:16:21อัพเดทอุตสาหกรรม
อันดับกิจกรรมบล็อกเชนสาธารณะในช่วง 7 วันที่ผ่านมา: Solana ยังคงรักษาอันดับที่หนึ่ง
10-18 16:36:53อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโต ปัจจุบันอยู่ที่ 23 ยังคงอยู่ในโซนความกลัวสุดขีด
10-18 09:33:00อัพเดทอุตสาหกรรม
การชำระบัญชีทั่วโลกใน 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นเป็น 1.02 พันล้านดอลลาร์ Bitcoin ทำราคาต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม
10-17 19:52:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ความต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาเงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในธนาคารสหรัฐฯ สองแห่ง

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ SKX เป็น USD

จำนวน

SKX
SKX
USD
USD

1 SKX = 0.48192 USD

เทรด SKX

SKX/USDT
$0.48192
$0.48192$0.48192
+2.12%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker