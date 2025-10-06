ราคา SKX(SKX)
ราคาเรียลไทม์ SKX (SKX) คือ $ 0.48192 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSKX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.36666 และราคาสูงสุด $ 0.59018 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SKX คือ $ 2.9071059942900916 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.012645799433479828
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SKX มีการเปลี่ยนแปลง -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.12% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -30.72% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SKX คือ $ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 663.15K อุปทานหมุนเวียนของ SKX คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 48.19M
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SKX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.0100046
|+2.12%
|30 วัน
|$ +0.02674
|+5.87%
|60 วัน
|$ +0.46379
|+2,558.13%
|90 วัน
|$ +0.4574
|+1,865.41%
วันนี้ SKX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0100046 (+2.12%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.02674 (+5.87%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SKX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.46379 (+2,558.13%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.4574 (+1,865.41%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา SKX (SKX) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา SKXทันที
The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.
