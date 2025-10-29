ราคาปัจจุบัน Innovosens วันนี้ คือ 0.00023937 USD ติดตามการอัปเดตราคา ISENS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ISENS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Innovosens วันนี้ คือ 0.00023937 USD ติดตามการอัปเดตราคา ISENS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ISENS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.00023935
$0.00023935
+5.20%1D
Innovosens (ISENS) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Innovosens (ISENS) (USD)

$ 0.00021454
$ 0.00021454
$ 0.0003004
$ 0.0003004
$ 0.00021454
$ 0.00021454

$ 0.0003004
$ 0.0003004

$ 0.00056226
$ 0.00056226

$ 0.00005162
$ 0.00005162

-11.41%

+8.69%

+53.34%

+53.34%

ราคาเรียลไทม์ Innovosens (ISENS) คือ $0.00023937 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดISENS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00021454 และราคาสูงสุด $ 0.0003004 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ISENS คือ $ 0.00056226 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00005162

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ISENS มีการเปลี่ยนแปลง -11.41% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +8.69% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +53.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

$ 237.40K
$ 237.40K

--
--

$ 237.40K
$ 237.40K

991.88M
991.88M

991,877,774.8556691
991,877,774.8556691

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Innovosens คือ $ 237.40K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ISENS คือ 991.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 991877774.8556691 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 237.40K

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Innovosens เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Innovosens เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000770262
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Innovosens เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001720976
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Innovosens เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001125261117758792

วันนี้$ 0+8.69%
30 วัน$ +0.0000770262+32.18%
60 วัน$ +0.0001720976+71.90%
90 วัน$ +0.0001125261117758792+88.71%

We are a pioneering health-tech company transforming real-time performance and safety through sweat-sensing biowearables.

From athletes to frontline workers, our flagship wearable Hydrosense tracks hydration and electrolyte loss non-invasively—unlocking a new frontier in human physiology, powered by digital biomarkers and Web3.

Backed by Sony, the European Commission, and a strong network of researchers and investors, we’re bringing sweat to the blockchain—combining health, innovation, and decentralization.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Innovosens (ISENS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Innovosens (ISENS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Innovosens

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Innovosens ตอนนี้!

ISENS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Innovosens (ISENS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ISENSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วันนี้ Innovosens (ISENS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ISENS เป็นUSD คือ 0.00023937 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ISENS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ISENS เป็น USD คือ $ 0.00023937 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Innovosens คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ISENS คือ $ 237.40K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ISENS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ISENS คือ 991.88M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ISENS คือเท่าใด?
ISENS ถึงราคา ATH ที่ 0.00056226 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ISENS คือเท่าไร?
ISENS ถึงราคา ATL ที่ 0.00005162 USD
ปริมาณการเทรดของ ISENS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ISENS คือ -- USD
ปีนี้ ISENS จะสูงขึ้นอีกไหม?
ISENS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ISENS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

