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ราคาปัจจุบัน Infinity Rising วันนี้ คือ 0.0014076 USD มูลค่าตลาด RISE เท่ากับ 4,207,829 USD ติดตามการอัปเดตราคา RISE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Infinity Rising วันนี้ คือ 0.0014076 USD มูลค่าตลาด RISE เท่ากับ 4,207,829 USD ติดตามการอัปเดตราคา RISE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Infinity Rising ราคา (RISE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RISE เป็น USD

$0.0014016
$0.0014016$0.0014016
-1.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Infinity Rising (RISE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:06:13 (UTC+8)

ราคา Infinity Rising วันนี้

ราคาปัจจุบัน Infinity Rising (RISE) วันนี้ $ 0.0014076, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RISE เป็น USD คือ $ 0.0014076 ต่อ RISE.

Infinity Rising มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 4,207,829 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.08B RISE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RISE เทรดระหว่าง $ 0.00140119 (ต่ำ) กับ $ 0.00143764 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00941953 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00139351

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RISE เคลื่อนไหว -0.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.25% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.35K.

Infinity Rising (RISE) ข้อมูลการตลาด

$ 4.21M
$ 4.21M$ 4.21M

$ 2.35K
$ 2.35K$ 2.35K

$ 4.22M
$ 4.22M$ 4.22M

1.08B
1.08B 1.08B

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Infinity Rising คือ $ 4.21M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.35K อุปทานหมุนเวียนของ RISE คือ 1.08B โดยมีอุปทานรวมที่ 3000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.22M

ประวัติราคา Infinity Rising USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00140119
$ 0.00140119$ 0.00140119
ต่ำสุด 24h
$ 0.00143764
$ 0.00143764$ 0.00143764
สูงสุด 24h

$ 0.00140119
$ 0.00140119$ 0.00140119

$ 0.00143764
$ 0.00143764$ 0.00143764

$ 0.00941953
$ 0.00941953$ 0.00941953

$ 0.00139351
$ 0.00139351$ 0.00139351

-0.46%

-1.42%

-12.25%

-12.25%

ประวัติราคา Infinity Rising (RISE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Infinity Rising เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Infinity Rising เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001654184
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Infinity Rising เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002841135
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Infinity Rising เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000488226730457

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.42%
30 วัน$ -0.0001654184-11.75%
60 วัน$ -0.0002841135-20.18%
90 วัน$ +0.0000000488226730457+0.00%

การคาดการณ์ราคา Infinity Rising

การคาดการณ์ราคา Infinity Rising (RISE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RISE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Infinity Rising (RISE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Infinity Rising อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Infinity Rising จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RISE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Infinity Rising

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Infinity Rising (RISE) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Augmented RealityBase EcosystemBase Native

เกี่ยวกับ Infinity Rising

ตอนนี้ Infinity Rising กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿0.045457686078542640000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

RISE กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Augmented Reality,Cardano Ecosystem,Base Ecosystem,Base Native

ตลาด Infinity Rising มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ RISE?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 1079986156.9988902 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

Infinity Rising เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿0.3041986627929914420000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿0.0450026570952756140000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ Infinity Rising กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ Infinity Rising

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Infinity Rising

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:06:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Infinity Rising (RISE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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