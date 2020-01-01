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โทเค็น ความจริงเสริม ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ความจริงเสริม เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Mossland
Mossland
MOC
$ 0.01486958
0.00%
-0.02%
-12.06%
$ 6.68M
$ 58.58K
2
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004439
0.00%
+0.57%
+0.41%
$ 5.57M
$ 356.06K
3
Infinity Rising
Infinity Rising
RISE
$ 0.00143253
+1.63%
+0.00%
-8.53%
$ 4.28M
$ 2.49K
4
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.060517
0.00%
--
-1.71%
$ 2.30M
$ 6.57
5
OVR
OVR
OVR
$ 0.02571
+0.08%
+0.35%
-1.79%
$ 1.31M
$ 2.60M
6
Spheroid Universe
Spheroid Universe
SPH
$ 8.651E-5
0.00%
+35.10%
+0.12%
$ 228.48K
--
7
Arcona
Arcona
ARCONA
$ 0.00494274
+0.02%
-0.11%
+207.34%
$ 75.05K
$ 265.07
8
BangChain AI
BangChain AI
BANGCHAIN
$ 1.552E-5
0.00%
+3.20%
0.00%
$ 15.52K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ความจริงเสริม คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ความจริงเสริม เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 8 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $20.48M
โทเค็น ความจริงเสริม ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ความจริงเสริม ที่ติดตามบน MEXC นั้น SPH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 35.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ความจริงเสริม กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 8 ความจริงเสริม ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ความจริงเสริม ยอดนิยม รวมถึง MOC, AUKI, RISE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ความจริงเสริม คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ความจริงเสริม ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $20.48M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ความจริงเสริม นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง