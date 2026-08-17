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ราคาปัจจุบัน IDLE Protocol วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด IDLE เท่ากับ 70,722 USD ติดตามการอัปเดตราคา IDLE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน IDLE Protocol วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด IDLE เท่ากับ 70,722 USD ติดตามการอัปเดตราคา IDLE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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IDLE Protocol ราคา (IDLE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 IDLE เป็น USD

$0.00007813
$0.00007813$0.00007813
-17.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
IDLE Protocol (IDLE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:02:44 (UTC+8)

ราคา IDLE Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน IDLE Protocol (IDLE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 17.12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IDLE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ IDLE.

IDLE Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 70,722 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 894.45M IDLE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IDLE เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00183869 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IDLE เคลื่อนไหว +0.14% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -20.84% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

IDLE Protocol (IDLE) ข้อมูลการตลาด

$ 70.72K
$ 70.72K$ 70.72K

--
----

$ 70.72K
$ 70.72K$ 70.72K

894.45M
894.45M 894.45M

894,447,932.506475
894,447,932.506475 894,447,932.506475

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ IDLE Protocol คือ $ 70.72K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ IDLE คือ 894.45M โดยมีอุปทานรวมที่ 894447932.506475 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 70.72K

ประวัติราคา IDLE Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00183869
$ 0.00183869$ 0.00183869

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-17.11%

-20.84%

-20.84%

ประวัติราคา IDLE Protocol (IDLE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา IDLE Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา IDLE Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา IDLE Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา IDLE Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-17.11%
30 วัน$ 0-7.58%
60 วัน$ 0-78.89%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา IDLE Protocol

การคาดการณ์ราคา IDLE Protocol (IDLE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ IDLE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา IDLE Protocol (IDLE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ IDLE Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา IDLE Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา IDLE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา IDLE Protocol

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IDLE Protocol (IDLE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Artificial Intelligence (AI)InfrastructurePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ IDLE Protocol

ราคาปัจจุบันของ IDLE Protocol คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย IDLE Protocol มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -17.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ IDLE อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 894447932.506475 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ IDLE Protocol คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿2283929.01026335080000 โดยอยู่ในอันดับที่ #6385 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

IDLE มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

IDLE Protocol เข้ากับหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem IDLE แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ IDLE Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:02:44 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ IDLE Protocol (IDLE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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