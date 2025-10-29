ราคาปัจจุบัน Icopax วันนี้ คือ 0.00498503 USD ติดตามการอัปเดตราคา $IPAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา $IPAX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Icopax วันนี้ คือ 0.00498503 USD ติดตามการอัปเดตราคา $IPAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา $IPAX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ $IPAX

ข้อมูลราคา $IPAX

เอกสารไวท์เปเปอร์ $IPAX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ $IPAX

โทเคโนมิกส์ $IPAX

การคาดการณ์ราคา $IPAX

Icopax โลโก้

Icopax ราคา ($IPAX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 $IPAX เป็น USD

$0.00498503
$0.00498503
+0.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Icopax ($IPAX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:17:20 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Icopax ($IPAX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00479852
$ 0.00479852
ต่ำสุด 24h
$ 0.00560033
$ 0.00560033
สูงสุด 24h

$ 0.00479852
$ 0.00479852

$ 0.00560033
$ 0.00560033

$ 0.054483
$ 0.054483

$ 0.00196323
$ 0.00196323

-0.01%

+0.51%

-9.06%

-9.06%

ราคาเรียลไทม์ Icopax ($IPAX) คือ $0.00498503 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรด$IPAX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00479852 และราคาสูงสุด $ 0.00560033 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ $IPAX คือ $ 0.054483 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00196323

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น $IPAX มีการเปลี่ยนแปลง -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.51% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -9.06% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Icopax ($IPAX) ข้อมูลการตลาด

$ 1.50M
$ 1.50M

--
--

$ 1.50M
$ 1.50M

300.00M
300.00M

300,000,000.0
300,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Icopax คือ $ 1.50M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ $IPAX คือ 300.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 300000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.50M

ประวัติราคา Icopax ($IPAX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Icopax เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Icopax เป็น USD เท่ากับ $ -0.0032516109
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Icopax เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Icopax เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.51%
30 วัน$ -0.0032516109-65.22%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Icopax ($IPAX)

ICOPAX is a decentralized trading platform built natively for Telegram. No KYC, no downloads, no unnecessary steps. Just fast, secure, and permissionless trading in the environment users already know.

With ICOPAX, users can swap tokens directly inside Telegram, challenge others in 1v1 token battles to win $IPAX, and access perpetual futures with 0% fees when paying with IPAX. The platform also offers copy trading from top traders, competitive Battle Royale trading tournaments, and a task and referral system designed to reward user activity and growth.

ICOPAX is built to make crypto trading simpler, more affordable, and fully in the hands of users. By combining DeFi principles with a lightweight Telegram-based interface, it removes the friction that often blocks adoption. Whether you’re a pro trader or just exploring the space, ICOPAX gives you the tools to trade confidently and effortlessly.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Icopax (USD)

Icopax ($IPAX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Icopax ($IPAX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Icopax

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Icopax ตอนนี้!

$IPAX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Icopax ($IPAX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Icopax ($IPAX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ $IPAXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Icopax ($IPAX)

วันนี้ Icopax ($IPAX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน $IPAX เป็นUSD คือ 0.00498503 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน $IPAX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ $IPAX เป็น USD คือ $ 0.00498503 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Icopax คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ $IPAX คือ $ 1.50M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ $IPAX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ $IPAX คือ 300.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ $IPAX คือเท่าใด?
$IPAX ถึงราคา ATH ที่ 0.054483 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ $IPAX คือเท่าไร?
$IPAX ถึงราคา ATL ที่ 0.00196323 USD
ปริมาณการเทรดของ $IPAX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ $IPAX คือ -- USD
ปีนี้ $IPAX จะสูงขึ้นอีกไหม?
$IPAX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา $IPAX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:17:20 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

$115,254.01

$4,146.49

$0.03820

$201.13

$3.8758

$4,146.49

$115,254.01

$201.13

$2.6712

$0.20225

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.008960

$1.666

$0.0000000445

$0.008800

$0.00173

$0.0000000000000000067

$0.0122

