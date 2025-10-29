ราคาปัจจุบัน Hyperbeat USDT วันนี้ คือ 1.078 USD ติดตามการอัปเดตราคา HBUSDT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HBUSDT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Hyperbeat USDT วันนี้ คือ 1.078 USD ติดตามการอัปเดตราคา HBUSDT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HBUSDT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HBUSDT

ข้อมูลราคา HBUSDT

โทเคโนมิกส์ HBUSDT

การคาดการณ์ราคา HBUSDT

Hyperbeat USDT โลโก้

Hyperbeat USDT ราคา (HBUSDT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HBUSDT เป็น USD

$1.077
$1.077$1.077
-0.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Hyperbeat USDT (HBUSDT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:16:53 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Hyperbeat USDT (HBUSDT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.068
$ 1.068$ 1.068
ต่ำสุด 24h
$ 1.098
$ 1.098$ 1.098
สูงสุด 24h

$ 1.068
$ 1.068$ 1.068

$ 1.098
$ 1.098$ 1.098

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 0.701228
$ 0.701228$ 0.701228

-0.19%

-0.26%

-0.00%

-0.00%

ราคาเรียลไทม์ Hyperbeat USDT (HBUSDT) คือ $1.078 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHBUSDT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.068 และราคาสูงสุด $ 1.098 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HBUSDT คือ $ 1.27 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.701228

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HBUSDT มีการเปลี่ยนแปลง -0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.26% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Hyperbeat USDT (HBUSDT) ข้อมูลการตลาด

$ 129.79M
$ 129.79M$ 129.79M

--
----

$ 129.79M
$ 129.79M$ 129.79M

120.78M
120.78M 120.78M

120,776,417.8085058
120,776,417.8085058 120,776,417.8085058

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hyperbeat USDT คือ $ 129.79M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HBUSDT คือ 120.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 120776417.8085058 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 129.79M

ประวัติราคา Hyperbeat USDT (HBUSDT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperbeat USDT เป็น USD เท่ากับ $ -0.002897949313855
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperbeat USDT เป็น USD เท่ากับ $ +0.0465497648
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperbeat USDT เป็น USD เท่ากับ $ +0.0558829810
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperbeat USDT เป็น USD เท่ากับ $ +0.0751707057367696

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.002897949313855-0.26%
30 วัน$ +0.0465497648+4.32%
60 วัน$ +0.0558829810+5.18%
90 วัน$ +0.0751707057367696+7.50%

อะไรคือ Hyperbeat USDT (HBUSDT)

การคาดการณ์ราคา Hyperbeat USDT (USD)

Hyperbeat USDT (HBUSDT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Hyperbeat USDT (HBUSDT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Hyperbeat USDT

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Hyperbeat USDT ตอนนี้!

HBUSDT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Hyperbeat USDT (HBUSDT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Hyperbeat USDT (HBUSDT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HBUSDTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hyperbeat USDT (HBUSDT)

วันนี้ Hyperbeat USDT (HBUSDT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HBUSDT เป็นUSD คือ 1.078 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HBUSDT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HBUSDT เป็น USD คือ $ 1.078 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Hyperbeat USDT คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HBUSDT คือ $ 129.79M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HBUSDT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HBUSDT คือ 120.78M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HBUSDT คือเท่าใด?
HBUSDT ถึงราคา ATH ที่ 1.27 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HBUSDT คือเท่าไร?
HBUSDT ถึงราคา ATL ที่ 0.701228 USD
ปริมาณการเทรดของ HBUSDT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HBUSDT คือ -- USD
ปีนี้ HBUSDT จะสูงขึ้นอีกไหม?
HBUSDT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HBUSDT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:16:53 (UTC+8)

