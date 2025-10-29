ราคาปัจจุบัน Harmonix kHYPE วันนี้ คือ 47.62 USD ติดตามการอัปเดตราคา HAKHYPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HAKHYPE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Harmonix kHYPE วันนี้ คือ 47.62 USD ติดตามการอัปเดตราคา HAKHYPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HAKHYPE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HAKHYPE

ข้อมูลราคา HAKHYPE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HAKHYPE

โทเคโนมิกส์ HAKHYPE

การคาดการณ์ราคา HAKHYPE

Harmonix kHYPE โลโก้

Harmonix kHYPE ราคา (HAKHYPE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HAKHYPE เป็น USD

$47.62
$47.62$47.62
+0.50%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Harmonix kHYPE (HAKHYPE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:15:53 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Harmonix kHYPE (HAKHYPE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 46.01
$ 46.01$ 46.01
ต่ำสุด 24h
$ 49.63
$ 49.63$ 49.63
สูงสุด 24h

$ 46.01
$ 46.01$ 46.01

$ 49.63
$ 49.63$ 49.63

$ 59.64
$ 59.64$ 59.64

$ 29.77
$ 29.77$ 29.77

-1.50%

+0.59%

+26.46%

+26.46%

ราคาเรียลไทม์ Harmonix kHYPE (HAKHYPE) คือ $47.62 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHAKHYPE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 46.01 และราคาสูงสุด $ 49.63 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HAKHYPE คือ $ 59.64 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 29.77

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HAKHYPE มีการเปลี่ยนแปลง -1.50% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.59% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +26.46% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) ข้อมูลการตลาด

$ 7.03M
$ 7.03M$ 7.03M

--
----

$ 7.03M
$ 7.03M$ 7.03M

146.42K
146.42K 146.42K

146,419.0804437667
146,419.0804437667 146,419.0804437667

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Harmonix kHYPE คือ $ 7.03M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HAKHYPE คือ 146.42K โดยมีอุปทานรวมที่ 146419.0804437667 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.03M

ประวัติราคา Harmonix kHYPE (HAKHYPE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Harmonix kHYPE เป็น USD เท่ากับ $ +0.280338
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Harmonix kHYPE เป็น USD เท่ากับ $ +1.6522520920
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Harmonix kHYPE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Harmonix kHYPE เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.280338+0.59%
30 วัน$ +1.6522520920+3.47%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Harmonix Finance is a structured liquidity layer for Hyperliquid that packages hedge-fund-grade strategies into user-friendly on-chain vaults, delivering sustainable, risk-managed returns to both retail and institutional investors.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Harmonix kHYPE (USD)

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Harmonix kHYPE (HAKHYPE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Harmonix kHYPE

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Harmonix kHYPE ตอนนี้!

HAKHYPE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Harmonix kHYPE (HAKHYPE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HAKHYPEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

วันนี้ Harmonix kHYPE (HAKHYPE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HAKHYPE เป็นUSD คือ 47.62 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HAKHYPE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HAKHYPE เป็น USD คือ $ 47.62 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Harmonix kHYPE คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HAKHYPE คือ $ 7.03M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HAKHYPE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HAKHYPE คือ 146.42K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HAKHYPE คือเท่าใด?
HAKHYPE ถึงราคา ATH ที่ 59.64 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HAKHYPE คือเท่าไร?
HAKHYPE ถึงราคา ATL ที่ 29.77 USD
ปริมาณการเทรดของ HAKHYPE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HAKHYPE คือ -- USD
ปีนี้ HAKHYPE จะสูงขึ้นอีกไหม?
HAKHYPE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HAKHYPE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:15:53 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

