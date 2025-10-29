ราคาปัจจุบัน Guardian Token วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา GUARDIAN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GUARDIAN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Guardian Token วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา GUARDIAN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GUARDIAN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GUARDIAN

ข้อมูลราคา GUARDIAN

เอกสารไวท์เปเปอร์ GUARDIAN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GUARDIAN

โทเคโนมิกส์ GUARDIAN

การคาดการณ์ราคา GUARDIAN

Guardian Token โลโก้

Guardian Token ราคา (GUARDIAN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GUARDIAN เป็น USD

$0.00061855
+0.30%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
Guardian Token (GUARDIAN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:47:57 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Guardian Token (GUARDIAN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

+0.36%

+3.61%

+3.61%

ราคาเรียลไทม์ Guardian Token (GUARDIAN) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGUARDIAN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GUARDIAN คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GUARDIAN มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.36% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.61% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Guardian Token (GUARDIAN) ข้อมูลการตลาด

$ 428.85K
--
$ 428.85K
693.31M
693,308,389.030029
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Guardian Token คือ $ 428.85K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GUARDIAN คือ 693.31M โดยมีอุปทานรวมที่ 693308389.030029 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 428.85K

ประวัติราคา Guardian Token (GUARDIAN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Guardian Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Guardian Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Guardian Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Guardian Token เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.36%
30 วัน$ 0-4.85%
60 วัน$ 0-15.24%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Guardian Token (GUARDIAN)

Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Guardian Token (USD)

Guardian Token (GUARDIAN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Guardian Token (GUARDIAN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Guardian Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Guardian Token ตอนนี้!

GUARDIAN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Guardian Token (GUARDIAN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Guardian Token (GUARDIAN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GUARDIANโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Guardian Token (GUARDIAN)

วันนี้ Guardian Token (GUARDIAN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GUARDIAN เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GUARDIAN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GUARDIAN เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Guardian Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GUARDIAN คือ $ 428.85K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GUARDIAN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GUARDIAN คือ 693.31M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GUARDIAN คือเท่าใด?
GUARDIAN ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GUARDIAN คือเท่าไร?
GUARDIAN ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ GUARDIAN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GUARDIAN คือ -- USD
ปีนี้ GUARDIAN จะสูงขึ้นอีกไหม?
GUARDIAN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GUARDIAN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:47:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Guardian Token (GUARDIAN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

