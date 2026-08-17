ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน GIGATROLL วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด $GIGATROLL เท่ากับ 47,877 USD ติดตามการอัปเดตราคา $GIGATROLL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน GIGATROLL วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด $GIGATROLL เท่ากับ 47,877 USD ติดตามการอัปเดตราคา $GIGATROLL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ $GIGATROLL

ข้อมูลราคา $GIGATROLL

$GIGATROLL คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ $GIGATROLL

โทเคโนมิกส์ $GIGATROLL

การคาดการณ์ราคา $GIGATROLL

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

GIGATROLL โลโก้

GIGATROLL ราคา ($GIGATROLL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 $GIGATROLL เป็น USD

$0.0000478
$0.0000478$0.0000478
-4.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
GIGATROLL ($GIGATROLL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:17:49 (UTC+8)

ราคา GIGATROLL วันนี้

ราคาปัจจุบัน GIGATROLL ($GIGATROLL) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน $GIGATROLL เป็น USD คือ $ 0 ต่อ $GIGATROLL.

GIGATROLL มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 47,877 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.98M $GIGATROLL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา $GIGATROLL เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น $GIGATROLL เคลื่อนไหว -0.85% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +11.47% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

GIGATROLL ($GIGATROLL) ข้อมูลการตลาด

$ 47.88K
$ 47.88K$ 47.88K

--
----

$ 47.88K
$ 47.88K$ 47.88K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,465.234947
999,982,465.234947 999,982,465.234947

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GIGATROLL คือ $ 47.88K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ $GIGATROLL คือ 999.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999982465.234947 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 47.88K

ประวัติราคา GIGATROLL USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.85%

-4.36%

+11.47%

+11.47%

ประวัติราคา GIGATROLL ($GIGATROLL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา GIGATROLL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GIGATROLL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GIGATROLL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GIGATROLL เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-4.36%
30 วัน$ 0-14.95%
60 วัน$ 0-68.87%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา GIGATROLL

การคาดการณ์ราคา GIGATROLL ($GIGATROLL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ $GIGATROLL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา GIGATROLL ($GIGATROLL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ GIGATROLL อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา GIGATROLL จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา $GIGATROLL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา GIGATROLL

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

GIGATROLL ($GIGATROLL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ GIGATROLL

ราคาตลาดปัจจุบันของ GIGATROLL คือเท่าไร?

GIGATROLL มีมูลค่าอยู่ที่ ฿ โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง -4.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

$GIGATROLL มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ $GIGATROLL การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

GIGATROLL มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ $GIGATROLL คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 999982465.234947 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ GIGATROLL คือเท่าไร?

GIGATROLL มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

$GIGATROLL มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem โมเมนตัมของ $GIGATROLL จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ GIGATROLL

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:17:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ GIGATROLL ($GIGATROLL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GIGATROLL

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.028519
$0.028519$0.028519

+71.81%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06417
$0.06417$0.06417

-9.84%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001475
$0.001475$0.001475

-39.17%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.00676
$0.00676$0.00676

-23.00%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.02280
$0.02280$0.02280

+225.24%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.6394
$1.6394$1.6394

+115.71%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.028519
$0.028519$0.028519

+71.81%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002286
$0.0002286$0.0002286

+51.39%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01362
$0.01362$0.01362

+23.81%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?