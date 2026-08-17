Gata ราคา (GATA)
ราคาปัจจุบัน Gata (GATA) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.66% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GATA เป็น USD คือ $ 0 ต่อ GATA.
Gata มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 37,735 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 175.00M GATA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GATA เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.175121 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GATA เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.21% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 210.76.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gata คือ $ 37.74K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 210.76 อุปทานหมุนเวียนของ GATA คือ 175.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 215.63K
+0.00%
+0.66%
+3.21%
+3.21%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Gata เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gata เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gata เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gata เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0.66%
|30 วัน
|$ 0
|-25.07%
|60 วัน
|$ 0
|-59.94%
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ Gata อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ปัจจุบัน Gata มีมูลค่าเท่าไร?
ขณะนี้ Gata ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 0.66% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์
วันนี้ GATA จะขึ้นหรือลง?
GATA มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,AI Applications,Binance Alpha Spotlight
วันนี้ Gata ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?
โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย GATA อย่างแข็งขัน
อะไรทำให้ Gata แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,AI Applications,Binance Alpha Spotlight และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- GATA มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน
มี GATA อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?
ขณะนี้มีโทเค็น 175000000.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น
ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ Gata คือเท่าไร?
ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿5.65594819999802254000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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