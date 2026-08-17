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ราคาปัจจุบัน Fwogs Strategy วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด FWOGSTR เท่ากับ 71,646 USD ติดตามการอัปเดตราคา FWOGSTR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Fwogs Strategy วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด FWOGSTR เท่ากับ 71,646 USD ติดตามการอัปเดตราคา FWOGSTR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Fwogs Strategy ราคา (FWOGSTR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FWOGSTR เป็น USD

$0.00007795
$0.00007795$0.00007795
-0.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Fwogs Strategy (FWOGSTR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:04:56 (UTC+8)

ราคา Fwogs Strategy วันนี้

ราคาปัจจุบัน Fwogs Strategy (FWOGSTR) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FWOGSTR เป็น USD คือ $ 0 ต่อ FWOGSTR.

Fwogs Strategy มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 71,646 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 919.16M FWOGSTR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FWOGSTR เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FWOGSTR เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.60% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Fwogs Strategy (FWOGSTR) ข้อมูลการตลาด

$ 71.65K
$ 71.65K$ 71.65K

--
----

$ 71.65K
$ 71.65K$ 71.65K

919.16M
919.16M 919.16M

919,160,921.3104342
919,160,921.3104342 919,160,921.3104342

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fwogs Strategy คือ $ 71.65K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FWOGSTR คือ 919.16M โดยมีอุปทานรวมที่ 919160921.3104342 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 71.65K

ประวัติราคา Fwogs Strategy USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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+1.60%

+1.60%

ประวัติราคา Fwogs Strategy (FWOGSTR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Fwogs Strategy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fwogs Strategy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fwogs Strategy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fwogs Strategy เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0+3.53%
60 วัน$ 0-0.43%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Fwogs Strategy

การคาดการณ์ราคา Fwogs Strategy (FWOGSTR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FWOGSTR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Fwogs Strategy (FWOGSTR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Fwogs Strategy อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Fwogs Strategy จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FWOGSTR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Fwogs Strategy

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Fwogs Strategy (FWOGSTR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemNFT Strategy FlywheelNFTFi

เกี่ยวกับ Fwogs Strategy

ราคาปัจจุบันของ Fwogs Strategy คือเท่าไร?

ราคาสดของ Fwogs Strategy (FWOGSTR) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Fwogs Strategy ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Fwogs Strategy อยู่ในอันดับที่ #6358 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿2313977.56258277604000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ FWOGSTR มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ FWOGSTR คือ 919160921.3104342 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Fwogs Strategy เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Fwogs Strategy เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0E-15 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0E-15 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Fwogs Strategy ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Fwogs Strategy เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿ ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ FWOGSTR ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Fwogs Strategy?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFTStrategy Ecosystem,NFT Strategy Flywheel การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Fwogs Strategy

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 07:04:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Fwogs Strategy (FWOGSTR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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