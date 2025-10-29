Frog X Toad 6900 ราคา (FXT)
-1.59%
-9.28%
-24.59%
-24.59%
ราคาเรียลไทม์ Frog X Toad 6900 (FXT) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFXT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FXT คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FXT มีการเปลี่ยนแปลง -1.59% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -9.28% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -24.59% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Frog X Toad 6900 คือ $ 35.03K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FXT คือ 69.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 69000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 35.03K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Frog X Toad 6900 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Frog X Toad 6900 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Frog X Toad 6900 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Frog X Toad 6900 เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-9.28%
|30 วัน
|$ 0
|-40.46%
|60 วัน
|$ 0
|-87.52%
|90 วัน
|$ 0
|--
$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.
At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.
Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Frog X Toad 6900 (FXT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FXTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
