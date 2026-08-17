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ราคาปัจจุบัน Fidelity Digital Dollar วันนี้ คือ 0.99939 USD มูลค่าตลาด FIDD เท่ากับ 49,061,447 USD ติดตามการอัปเดตราคา FIDD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Fidelity Digital Dollar วันนี้ คือ 0.99939 USD มูลค่าตลาด FIDD เท่ากับ 49,061,447 USD ติดตามการอัปเดตราคา FIDD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Fidelity Digital Dollar ราคา (FIDD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FIDD เป็น USD

$0.999376
$0.999376$0.999376
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Fidelity Digital Dollar (FIDD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:47:22 (UTC+8)

ราคา Fidelity Digital Dollar วันนี้

ราคาปัจจุบัน Fidelity Digital Dollar (FIDD) วันนี้ $ 0.99939, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FIDD เป็น USD คือ $ 0.99939 ต่อ FIDD.

Fidelity Digital Dollar มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 49,061,447 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 49.09M FIDD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FIDD เทรดระหว่าง $ 0.998982 (ต่ำ) กับ $ 0.999777 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.011 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.994161

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FIDD เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 4.08M.

Fidelity Digital Dollar (FIDD) ข้อมูลการตลาด

$ 49.06M
$ 49.06M$ 49.06M

$ 4.08M
$ 4.08M$ 4.08M

$ 49.06M
$ 49.06M$ 49.06M

49.09M
49.09M 49.09M

49,090,304.98
49,090,304.98 49,090,304.98

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fidelity Digital Dollar คือ $ 49.06M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4.08M อุปทานหมุนเวียนของ FIDD คือ 49.09M โดยมีอุปทานรวมที่ 49090304.98 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 49.06M

ประวัติราคา Fidelity Digital Dollar USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.998982
$ 0.998982$ 0.998982
ต่ำสุด 24h
$ 0.999777
$ 0.999777$ 0.999777
สูงสุด 24h

$ 0.998982
$ 0.998982$ 0.998982

$ 0.999777
$ 0.999777$ 0.999777

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 0.994161
$ 0.994161$ 0.994161

-0.00%

+0.01%

-0.00%

-0.00%

ประวัติราคา Fidelity Digital Dollar (FIDD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Fidelity Digital Dollar เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fidelity Digital Dollar เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004272392
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fidelity Digital Dollar เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003429906
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Fidelity Digital Dollar เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000004815233429

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.01%
30 วัน$ -0.0004272392-0.04%
60 วัน$ -0.0003429906-0.03%
90 วัน$ +0.0000004815233429+0.00%

การคาดการณ์ราคา Fidelity Digital Dollar

การคาดการณ์ราคา Fidelity Digital Dollar (FIDD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FIDD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Fidelity Digital Dollar (FIDD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Fidelity Digital Dollar อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Fidelity Digital Dollar จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FIDD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Fidelity Digital Dollar

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Fidelity Digital Dollar (FIDD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemStablecoinsUSD Stablecoin

เกี่ยวกับ Fidelity Digital Dollar

ราคาปัจจุบันของ Fidelity Digital Dollar คือเท่าไร?

Fidelity Digital Dollar (FIDD) ซื้อขายอยู่ที่ ฿32.2767019672684944000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Fidelity Digital Dollar มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem FIDD มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ FIDD ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FIDD มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Fidelity Digital Dollar มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 49090304.98 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ FIDD คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Fidelity Digital Dollar ครองอันดับตลาดที่ #431 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1584508252.93623007312000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Fidelity Digital Dollar มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Fidelity Digital Dollar เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem FIDD แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Fidelity Digital Dollar

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:47:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Fidelity Digital Dollar (FIDD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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