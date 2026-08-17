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ราคาปัจจุบัน Evernode วันนี้ คือ 0.072545 USD มูลค่าตลาด EVR เท่ากับ 5,241,658 USD ติดตามการอัปเดตราคา EVR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Evernode วันนี้ คือ 0.072545 USD มูลค่าตลาด EVR เท่ากับ 5,241,658 USD ติดตามการอัปเดตราคา EVR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Evernode ราคา (EVR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 EVR เป็น USD

$0.072544
$0.072544$0.072544
+0.05%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Evernode (EVR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:41:04 (UTC+8)

ราคา Evernode วันนี้

ราคาปัจจุบัน Evernode (EVR) วันนี้ $ 0.072545, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.69% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EVR เป็น USD คือ $ 0.072545 ต่อ EVR.

Evernode มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 5,241,658 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 36.17M EVR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EVR เทรดระหว่าง $ 0.068637 (ต่ำ) กับ $ 0.072545 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.789887 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.03828492

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EVR เคลื่อนไหว +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.26% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 11.30.

Evernode (EVR) ข้อมูลการตลาด

$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M

$ 11.30
$ 11.30$ 11.30

$ 5.24M
$ 5.24M$ 5.24M

36.17M
36.17M 36.17M

72,253,440.0
72,253,440.0 72,253,440.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Evernode คือ $ 5.24M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 11.30 อุปทานหมุนเวียนของ EVR คือ 36.17M โดยมีอุปทานรวมที่ 72253440.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.24M

ประวัติราคา Evernode USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.068637
$ 0.068637$ 0.068637
ต่ำสุด 24h
$ 0.072545
$ 0.072545$ 0.072545
สูงสุด 24h

$ 0.068637
$ 0.068637$ 0.068637

$ 0.072545
$ 0.072545$ 0.072545

$ 0.789887
$ 0.789887$ 0.789887

$ 0.03828492
$ 0.03828492$ 0.03828492

+0.01%

+5.69%

-9.26%

-9.26%

ประวัติราคา Evernode (EVR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Evernode เป็น USD เท่ากับ $ +0.00390538
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Evernode เป็น USD เท่ากับ $ -0.0234253753
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Evernode เป็น USD เท่ากับ $ -0.0285486265
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Evernode เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000237293908298

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00390538+5.69%
30 วัน$ -0.0234253753-32.29%
60 วัน$ -0.0285486265-39.35%
90 วัน$ +0.00000237293908298+0.00%

การคาดการณ์ราคา Evernode

การคาดการณ์ราคา Evernode (EVR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ EVR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Evernode (EVR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Evernode อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Evernode จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา EVR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Evernode

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เกี่ยวกับ Evernode

มูลค่าปัจจุบันของ Evernode วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Evernode เทรดที่ราคา ฿2.34294253916438320000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 5.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ EVR มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Evernode มีสภาพคล่องอย่างไร?

Evernode มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ EVR เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿2.21672819712765552000 ถึง ฿2.34294253916438320000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ EVR ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Evernode อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Smart Contract Platform,Layer 2 (L2),DePIN ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ EVR อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Evernode

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:41:04 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Evernode (EVR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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