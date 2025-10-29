Eggle Energy ราคา (ENG)
ราคาเรียลไทม์ Eggle Energy (ENG) คือ $0.03677372 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดENG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03619443 และราคาสูงสุด $ 0.03835741 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ENG คือ $ 0.04452341 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0318392
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ENG มีการเปลี่ยนแปลง +0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.93% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.10% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Eggle Energy คือ $ 22.14M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ENG คือ 602.45M โดยมีอุปทานรวมที่ 697448996.2257041 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 25.63M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Eggle Energy เป็น USD เท่ากับ $ -0.00150682652216784
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Eggle Energy เป็น USD เท่ากับ $ +0.0010746163
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Eggle Energy เป็น USD เท่ากับ $ -0.0021852856
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Eggle Energy เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00150682652216784
|-3.93%
|30 วัน
|$ +0.0010746163
|+2.92%
|60 วัน
|$ -0.0021852856
|-5.94%
|90 วัน
|$ 0
|--
In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.
This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.
Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.
Eggle Energy (ENG) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Eggle Energy (ENG) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Eggle Energy
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Eggle Energy ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Eggle Energy (ENG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ENGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
