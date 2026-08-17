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ราคาปัจจุบัน DeCoin Flow วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DCF เท่ากับ 116,956 USD ติดตามการอัปเดตราคา DCF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน DeCoin Flow วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DCF เท่ากับ 116,956 USD ติดตามการอัปเดตราคา DCF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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DeCoin Flow ราคา (DCF)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DCF เป็น USD

$0.0001217
$0.0001217$0.0001217
-1.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
DeCoin Flow (DCF) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:01:54 (UTC+8)

ราคา DeCoin Flow วันนี้

ราคาปัจจุบัน DeCoin Flow (DCF) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DCF เป็น USD คือ $ 0 ต่อ DCF.

DeCoin Flow มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 116,956 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 161.00M DCF ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DCF เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02308975 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DCF เคลื่อนไหว -0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.16% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 8.85K.

DeCoin Flow (DCF) ข้อมูลการตลาด

$ 116.96K
$ 116.96K$ 116.96K

$ 8.85K
$ 8.85K$ 8.85K

$ 243.41K
$ 243.41K$ 243.41K

161.00M
161.00M 161.00M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DeCoin Flow คือ $ 116.96K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 8.85K อุปทานหมุนเวียนของ DCF คือ 161.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 243.41K

ประวัติราคา DeCoin Flow USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02308975
$ 0.02308975$ 0.02308975

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-1.04%

-8.16%

-8.16%

ประวัติราคา DeCoin Flow (DCF) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา DeCoin Flow เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeCoin Flow เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeCoin Flow เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา DeCoin Flow เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.04%
30 วัน$ 0-9.12%
60 วัน$ 0-16.29%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา DeCoin Flow

การคาดการณ์ราคา DeCoin Flow (DCF) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DCF ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา DeCoin Flow (DCF) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ DeCoin Flow อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา DeCoin Flow จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DCF ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา DeCoin Flow

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เกี่ยวกับ DeCoin Flow

ราคาปัจจุบันของ DeCoin Flow คือเท่าไร?

DeCoin Flow ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ DCF มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา DCF ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ DeCoin Flow เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿ (ต่ำสุด) และ ฿ (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

DCF มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DCF มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿0.7457158659269531600000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ DeCoin Flow แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

DCF เปรียบเทียบกับโทเค็น BNB Chain Ecosystem,Payment Solutions อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Payment Solutions DCF มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ DeCoin Flow

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 06:01:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ DeCoin Flow (DCF)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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