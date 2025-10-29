ราคาปัจจุบัน Daku V2 วันนี้ คือ 0.12791 USD ติดตามการอัปเดตราคา DAKU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DAKU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Daku V2 วันนี้ คือ 0.12791 USD ติดตามการอัปเดตราคา DAKU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DAKU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DAKU

ข้อมูลราคา DAKU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DAKU

โทเคโนมิกส์ DAKU

การคาดการณ์ราคา DAKU

ราคาปัจจุบัน 1 DAKU เป็น USD

$0.127923
$0.127923$0.127923
-1.10%1D
Daku V2 (DAKU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:07:12 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Daku V2 (DAKU) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.125614
$ 0.125614$ 0.125614
ต่ำสุด 24h
$ 0.130604
$ 0.130604$ 0.130604
สูงสุด 24h

$ 0.125614
$ 0.125614$ 0.125614

$ 0.130604
$ 0.130604$ 0.130604

$ 0.152985
$ 0.152985$ 0.152985

$ 0.02737318
$ 0.02737318$ 0.02737318

-0.00%

-0.65%

+0.25%

+0.25%

ราคาเรียลไทม์ Daku V2 (DAKU) คือ $0.12791 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDAKU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.125614 และราคาสูงสุด $ 0.130604 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DAKU คือ $ 0.152985 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.02737318

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DAKU มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.65% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.25% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Daku V2 (DAKU) ข้อมูลการตลาด

$ 76.76M
$ 76.76M$ 76.76M

--
----

$ 76.76M
$ 76.76M$ 76.76M

600.00M
600.00M 600.00M

599,999,752.039898
599,999,752.039898 599,999,752.039898

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Daku V2 คือ $ 76.76M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DAKU คือ 600.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 599999752.039898 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 76.76M

ประวัติราคา Daku V2 (DAKU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Daku V2 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008462961824129
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Daku V2 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0238633500
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Daku V2 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0308423499
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Daku V2 เป็น USD เท่ากับ $ +0.07868786028730141

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0008462961824129-0.65%
30 วัน$ +0.0238633500+18.66%
60 วัน$ +0.0308423499+24.11%
90 วัน$ +0.07868786028730141+159.86%

อะไรคือ Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Daku V2 (USD)

Daku V2 (DAKU) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Daku V2 (DAKU) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Daku V2

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Daku V2 ตอนนี้!

DAKU เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Daku V2 (DAKU)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Daku V2 (DAKU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DAKUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Daku V2 (DAKU)

วันนี้ Daku V2 (DAKU) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DAKU เป็นUSD คือ 0.12791 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DAKU เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DAKU เป็น USD คือ $ 0.12791 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Daku V2 คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DAKU คือ $ 76.76M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DAKU คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DAKU คือ 600.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DAKU คือเท่าใด?
DAKU ถึงราคา ATH ที่ 0.152985 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DAKU คือเท่าไร?
DAKU ถึงราคา ATL ที่ 0.02737318 USD
ปริมาณการเทรดของ DAKU คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DAKU คือ -- USD
ปีนี้ DAKU จะสูงขึ้นอีกไหม?
DAKU อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DAKU เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:07:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Daku V2 (DAKU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

