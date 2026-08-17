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ราคาปัจจุบัน cummunity วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CUM เท่ากับ 15,782.45 USD ติดตามการอัปเดตราคา CUM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน cummunity วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CUM เท่ากับ 15,782.45 USD ติดตามการอัปเดตราคา CUM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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cummunity ราคา (CUM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CUM เป็น USD

$0.00001579
$0.00001579$0.00001579
+3.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
cummunity (CUM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:53:42 (UTC+8)

ราคา cummunity วันนี้

ราคาปัจจุบัน cummunity (CUM) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CUM เป็น USD คือ $ 0 ต่อ CUM.

cummunity มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 15,782.45 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.76M CUM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CUM เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00196824 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CUM เคลื่อนไหว -0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.59% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

cummunity (CUM) ข้อมูลการตลาด

$ 15.78K
$ 15.78K$ 15.78K

--
----

$ 15.78K
$ 15.78K$ 15.78K

999.76M
999.76M 999.76M

999,764,721.56418
999,764,721.56418 999,764,721.56418

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ cummunity คือ $ 15.78K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CUM คือ 999.76M โดยมีอุปทานรวมที่ 999764721.56418 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.78K

ประวัติราคา cummunity USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00196824
$ 0.00196824$ 0.00196824

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

+2.85%

+1.59%

+1.59%

ประวัติราคา cummunity (CUM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา cummunity เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา cummunity เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา cummunity เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา cummunity เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+2.85%
30 วัน$ 0+4.30%
60 วัน$ 0-62.78%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา cummunity

การคาดการณ์ราคา cummunity (CUM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CUM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา cummunity (CUM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ cummunity อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา cummunity จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CUM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา cummunity

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cummunity (CUM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ cummunity

ราคาปัจจุบันของ cummunity วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ cummunity อยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ CUM เป็นอย่างไร?

CUM เทรดระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ cummunity มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน CUM กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า CUM กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ cummunity คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿509721.4644142909890000 cummunity อยู่ในอันดับที่ #9292 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ CUM ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

cummunity เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿0.0635677081263545328000 ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ CUM?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (999764721.56418 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ cummunity

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:53:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ cummunity (CUM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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