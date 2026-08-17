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ราคาปัจจุบัน Creditlink Token วันนี้ คือ 0.00447319 USD มูลค่าตลาด CDL เท่ากับ 915,194 USD ติดตามการอัปเดตราคา CDL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Creditlink Token วันนี้ คือ 0.00447319 USD มูลค่าตลาด CDL เท่ากับ 915,194 USD ติดตามการอัปเดตราคา CDL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Creditlink Token ราคา (CDL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CDL เป็น USD

$0.00448408
$0.00448408$0.00448408
-0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Creditlink Token (CDL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:47:25 (UTC+8)

ราคา Creditlink Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Creditlink Token (CDL) วันนี้ $ 0.00447319, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CDL เป็น USD คือ $ 0.00447319 ต่อ CDL.

Creditlink Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 915,194 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 204.60M CDL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CDL เทรดระหว่าง $ 0.0044643 (ต่ำ) กับ $ 0.00475346 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.143478 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00309543

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CDL เคลื่อนไหว -0.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.34% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 60.30K.

Creditlink Token (CDL) ข้อมูลการตลาด

$ 915.19K
$ 915.19K$ 915.19K

$ 60.30K
$ 60.30K$ 60.30K

$ 4.47M
$ 4.47M$ 4.47M

204.60M
204.60M 204.60M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Creditlink Token คือ $ 915.19K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 60.30K อุปทานหมุนเวียนของ CDL คือ 204.60M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.47M

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0044643
$ 0.0044643$ 0.0044643
ต่ำสุด 24h
$ 0.00475346
$ 0.00475346$ 0.00475346
สูงสุด 24h

$ 0.0044643
$ 0.0044643$ 0.0044643

$ 0.00475346
$ 0.00475346$ 0.00475346

$ 0.143478
$ 0.143478$ 0.143478

$ 0.00309543
$ 0.00309543$ 0.00309543

-0.13%

-2.82%

+0.34%

+0.34%

ประวัติราคา Creditlink Token (CDL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Creditlink Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.000130011491751906
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Creditlink Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008214749
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Creditlink Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013812785
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Creditlink Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.000012329725035136

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000130011491751906-2.82%
30 วัน$ -0.0008214749-18.36%
60 วัน$ -0.0013812785-30.87%
90 วัน$ -0.000012329725035136-0.00%

การคาดการณ์ราคา Creditlink Token

การคาดการณ์ราคา Creditlink Token (CDL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CDL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Creditlink Token (CDL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Creditlink Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Creditlink Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CDL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Creditlink Token

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Creditlink Token (CDL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemGovernance

เกี่ยวกับ Creditlink Token

ราคาสดของ Creditlink Token คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.1444693921034669718000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -2.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ CDL อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Creditlink Token คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿29557769.92185450468000 Creditlink Token อยู่ในอันดับที่ #2938 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

CDL มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ CDL มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.144182274208676046000 และ ฿0.1535211955200083412000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Creditlink Token คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (204595405.0 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน BNB Chain Ecosystem,Governance และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Creditlink Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:47:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Creditlink Token (CDL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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