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ราคาปัจจุบัน CRASH CAT วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CRASHCAT เท่ากับ 92,306 USD ติดตามการอัปเดตราคา CRASHCAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน CRASH CAT วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CRASHCAT เท่ากับ 92,306 USD ติดตามการอัปเดตราคา CRASHCAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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CRASH CAT ราคา (CRASHCAT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CRASHCAT เป็น USD

$0.00011267
$0.00011267$0.00011267
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
CRASH CAT (CRASHCAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:46:26 (UTC+8)

ราคา CRASH CAT วันนี้

ราคาปัจจุบัน CRASH CAT (CRASHCAT) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CRASHCAT เป็น USD คือ $ 0 ต่อ CRASHCAT.

CRASH CAT มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 92,306 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 818.24M CRASHCAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CRASHCAT เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CRASHCAT เคลื่อนไหว -0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 62.68.

CRASH CAT (CRASHCAT) ข้อมูลการตลาด

$ 92.31K
$ 92.31K$ 92.31K

$ 62.68
$ 62.68$ 62.68

$ 92.31K
$ 92.31K$ 92.31K

818.24M
818.24M 818.24M

818,244,027.2582419
818,244,027.2582419 818,244,027.2582419

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CRASH CAT คือ $ 92.31K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 62.68 อุปทานหมุนเวียนของ CRASHCAT คือ 818.24M โดยมีอุปทานรวมที่ 818244027.2582419 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 92.31K

ประวัติราคา CRASH CAT USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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-0.08%

-0.13%

-5.05%

-5.05%

ประวัติราคา CRASH CAT (CRASHCAT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CRASH CAT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CRASH CAT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CRASH CAT เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CRASH CAT เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.13%
30 วัน$ 0-58.52%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา CRASH CAT

การคาดการณ์ราคา CRASH CAT (CRASHCAT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CRASHCAT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา CRASH CAT (CRASHCAT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ CRASH CAT อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา CRASH CAT จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CRASHCAT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา CRASH CAT

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CRASH CAT (CRASHCAT) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Cat-ThemedMemeRobinhood Chain Meme

เกี่ยวกับ CRASH CAT

ราคาปัจจุบันของ CRASH CAT คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย CRASH CAT มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ CRASHCAT อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 818244027.2582419 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ CRASH CAT คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿2981181.59691464532000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5925 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

CRASHCAT มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

CRASH CAT เข้ากับหมวดหมู่ Meme,Cat-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Meme,Cat-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme CRASHCAT แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CRASH CAT

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:46:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CRASH CAT (CRASHCAT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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