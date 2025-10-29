ราคาปัจจุบัน Crackcoon วันนี้ คือ 0.00000962 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHEWY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CHEWY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Crackcoon วันนี้ คือ 0.00000962 USD ติดตามการอัปเดตราคา CHEWY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CHEWY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CHEWY

ข้อมูลราคา CHEWY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CHEWY

โทเคโนมิกส์ CHEWY

การคาดการณ์ราคา CHEWY

Crackcoon ราคา (CHEWY)

ราคาปัจจุบัน 1 CHEWY เป็น USD

0.00%1D
Crackcoon (CHEWY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:40:21 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Crackcoon (CHEWY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-0.04%

+6.75%

+6.75%

ราคาเรียลไทม์ Crackcoon (CHEWY) คือ $0.00000962 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCHEWY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00000962 และราคาสูงสุด $ 0.00000971 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CHEWY คือ $ 0.00145338 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00000832

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CHEWY มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +6.75% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Crackcoon (CHEWY) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Crackcoon คือ $ 9.62K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CHEWY คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.62K

ประวัติราคา Crackcoon (CHEWY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Crackcoon เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crackcoon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000003564
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crackcoon เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000006671
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crackcoon เป็น USD เท่ากับ $ -0.00000024319905636176

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.04%
30 วัน$ -0.0000003564-3.70%
60 วัน$ -0.0000006671-6.93%
90 วัน$ -0.00000024319905636176-2.46%

อะไรคือ Crackcoon (CHEWY)

This is about a viral Raccoon, who has recently made headlines on all news outlets. We as a community believe that this possesses the virality of previously successful projects, such as Moo Deng, PNUT, Fred and many more. We hope that you guys allow us to expand on your platform as we have been successful, sitting at 1.6mm market cap at the time of writing this. If you do, this would allow us to outreach to many more people who probably are already aware, and believe that this is a funny animal.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Crackcoon (USD)

Crackcoon (CHEWY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Crackcoon (CHEWY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Crackcoon

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Crackcoon ตอนนี้!

CHEWY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Crackcoon (CHEWY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Crackcoon (CHEWY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CHEWYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Crackcoon (CHEWY)

วันนี้ Crackcoon (CHEWY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CHEWY เป็นUSD คือ 0.00000962 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CHEWY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CHEWY เป็น USD คือ $ 0.00000962 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Crackcoon คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CHEWY คือ $ 9.62K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CHEWY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CHEWY คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CHEWY คือเท่าใด?
CHEWY ถึงราคา ATH ที่ 0.00145338 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CHEWY คือเท่าไร?
CHEWY ถึงราคา ATL ที่ 0.00000832 USD
ปริมาณการเทรดของ CHEWY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CHEWY คือ -- USD
ปีนี้ CHEWY จะสูงขึ้นอีกไหม?
CHEWY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CHEWY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:40:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Crackcoon (CHEWY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

