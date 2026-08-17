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ราคาปัจจุบัน Coinbase Wrapped MEGA วันนี้ คือ 0.03194228 USD มูลค่าตลาด CBMEGA เท่ากับ 826,767 USD ติดตามการอัปเดตราคา CBMEGA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Coinbase Wrapped MEGA วันนี้ คือ 0.03194228 USD มูลค่าตลาด CBMEGA เท่ากับ 826,767 USD ติดตามการอัปเดตราคา CBMEGA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Coinbase Wrapped MEGA ราคา (CBMEGA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CBMEGA เป็น USD

$0.03194228
$0.03194228$0.03194228
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:39:39 (UTC+8)

ราคา Coinbase Wrapped MEGA วันนี้

ราคาปัจจุบัน Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) วันนี้ $ 0.03194228, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CBMEGA เป็น USD คือ $ 0.03194228 ต่อ CBMEGA.

Coinbase Wrapped MEGA มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 826,767 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 25.88M CBMEGA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CBMEGA เทรดระหว่าง $ 0.03069539 (ต่ำ) กับ $ 0.0324526 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.172413 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02831716

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CBMEGA เคลื่อนไหว -0.70% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -13.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 205.73K.

Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) ข้อมูลการตลาด

$ 826.77K
$ 826.77K$ 826.77K

$ 205.73K
$ 205.73K$ 205.73K

$ 826.77K
$ 826.77K$ 826.77K

25.88M
25.88M 25.88M

25,883,157.30764397
25,883,157.30764397 25,883,157.30764397

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Coinbase Wrapped MEGA คือ $ 826.77K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 205.73K อุปทานหมุนเวียนของ CBMEGA คือ 25.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 25883157.30764397 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 826.77K

ประวัติราคา Coinbase Wrapped MEGA USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.03069539
$ 0.03069539$ 0.03069539
ต่ำสุด 24h
$ 0.0324526
$ 0.0324526$ 0.0324526
สูงสุด 24h

$ 0.03069539
$ 0.03069539$ 0.03069539

$ 0.0324526
$ 0.0324526$ 0.0324526

$ 0.172413
$ 0.172413$ 0.172413

$ 0.02831716
$ 0.02831716$ 0.02831716

-0.70%

+1.22%

-13.86%

-13.86%

ประวัติราคา Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase Wrapped MEGA เป็น USD เท่ากับ $ +0.00038607
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase Wrapped MEGA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0086811738
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase Wrapped MEGA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0133918967
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase Wrapped MEGA เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000136244650131

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00038607+1.22%
30 วัน$ -0.0086811738-27.17%
60 วัน$ -0.0133918967-41.92%
90 วัน$ +0.00000136244650131+0.00%

การคาดการณ์ราคา Coinbase Wrapped MEGA

การคาดการณ์ราคา Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CBMEGA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Coinbase Wrapped MEGA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Coinbase Wrapped MEGA จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CBMEGA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Coinbase Wrapped MEGA

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หมวดหมู่ :

Base EcosystemWrapped-Tokens

เกี่ยวกับ Coinbase Wrapped MEGA

ราคาปัจจุบันของ Coinbase Wrapped MEGA คือเท่าไร?

Coinbase Wrapped MEGA ซื้อขายอยู่ที่ ฿1.0316310673140937416000 ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.22% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

CBMEGA เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ 1.22% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก CBMEGA กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Coinbase Wrapped MEGA มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Wrapped-Tokens,Base Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Wrapped-Tokens,Base Ecosystem CBMEGA แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Coinbase Wrapped MEGA ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿26701867.32537787974000 ส่งผลให้ CBMEGA อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿0.9913606025406564558000 ถึง ฿1.048112732563779372000 ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

CBMEGA มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Coinbase Wrapped MEGA มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ CBMEGA อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 25883157.30764397 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Coinbase Wrapped MEGA

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:39:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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