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ราคาปัจจุบัน Coinbase Wrapped LTC วันนี้ คือ 44.61 USD มูลค่าตลาด CBLTC เท่ากับ 3,631,951 USD ติดตามการอัปเดตราคา CBLTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Coinbase Wrapped LTC วันนี้ คือ 44.61 USD มูลค่าตลาด CBLTC เท่ากับ 3,631,951 USD ติดตามการอัปเดตราคา CBLTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Coinbase Wrapped LTC ราคา (CBLTC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CBLTC เป็น USD

$44.25
$44.25$44.25
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:39:24 (UTC+8)

ราคา Coinbase Wrapped LTC วันนี้

ราคาปัจจุบัน Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) วันนี้ $ 44.61, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.78% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CBLTC เป็น USD คือ $ 44.61 ต่อ CBLTC.

Coinbase Wrapped LTC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,631,951 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 81.42K CBLTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CBLTC เทรดระหว่าง $ 43.95 (ต่ำ) กับ $ 44.76 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 135.04 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 30.22

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CBLTC เคลื่อนไหว +0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.31% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 41.48K.

Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) ข้อมูลการตลาด

$ 3.63M
$ 3.63M$ 3.63M

$ 41.48K
$ 41.48K$ 41.48K

$ 3.63M
$ 3.63M$ 3.63M

81.42K
81.42K 81.42K

81,415.67108149
81,415.67108149 81,415.67108149

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Coinbase Wrapped LTC คือ $ 3.63M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 41.48K อุปทานหมุนเวียนของ CBLTC คือ 81.42K โดยมีอุปทานรวมที่ 81415.67108149 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.63M

ประวัติราคา Coinbase Wrapped LTC USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 43.95
$ 43.95$ 43.95
ต่ำสุด 24h
$ 44.76
$ 44.76$ 44.76
สูงสุด 24h

$ 43.95
$ 43.95$ 43.95

$ 44.76
$ 44.76$ 44.76

$ 135.04
$ 135.04$ 135.04

$ 30.22
$ 30.22$ 30.22

+0.10%

+0.78%

-3.31%

-3.31%

ประวัติราคา Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase Wrapped LTC เป็น USD เท่ากับ $ +0.347323
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase Wrapped LTC เป็น USD เท่ากับ $ -0.5243102520
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase Wrapped LTC เป็น USD เท่ากับ $ -0.9154908810
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase Wrapped LTC เป็น USD เท่ากับ $ -0.000184247279584

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.347323+0.78%
30 วัน$ -0.5243102520-1.17%
60 วัน$ -0.9154908810-2.05%
90 วัน$ -0.000184247279584-0.00%

การคาดการณ์ราคา Coinbase Wrapped LTC

การคาดการณ์ราคา Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CBLTC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Coinbase Wrapped LTC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Coinbase Wrapped LTC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CBLTC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Coinbase Wrapped LTC

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Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeDecentralized Finance (DeFi)

เกี่ยวกับ Coinbase Wrapped LTC

มูลค่าปัจจุบันของ Coinbase Wrapped LTC วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Coinbase Wrapped LTC เทรดที่ราคา ฿1440.7569501263442000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.78% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ CBLTC มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Coinbase Wrapped LTC มีสภาพคล่องอย่างไร?

Coinbase Wrapped LTC มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ CBLTC เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿1419.4411109180190000 ถึง ฿1445.6014590373272000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ CBLTC ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Coinbase Wrapped LTC อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Decentralized Finance (DeFi),Wrapped-Tokens,Base Ecosystem,Base Native ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ CBLTC อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Coinbase Wrapped LTC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:39:24 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Coinbase Wrapped LTC (CBLTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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