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ราคาปัจจุบัน Coinbase Wrapped ADA วันนี้ คือ 0.178621 USD มูลค่าตลาด CBADA เท่ากับ 9,699,734 USD ติดตามการอัปเดตราคา CBADA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Coinbase Wrapped ADA วันนี้ คือ 0.178621 USD มูลค่าตลาด CBADA เท่ากับ 9,699,734 USD ติดตามการอัปเดตราคา CBADA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Coinbase Wrapped ADA ราคา (CBADA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CBADA เป็น USD

$0.176034
$0.176034$0.176034
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Coinbase Wrapped ADA (CBADA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:39:10 (UTC+8)

ราคา Coinbase Wrapped ADA วันนี้

ราคาปัจจุบัน Coinbase Wrapped ADA (CBADA) วันนี้ $ 0.178621, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CBADA เป็น USD คือ $ 0.178621 ต่อ CBADA.

Coinbase Wrapped ADA มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 9,699,734 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 54.31M CBADA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CBADA เทรดระหว่าง $ 0.174816 (ต่ำ) กับ $ 0.178058 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.072 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.138384

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CBADA เคลื่อนไหว +2.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.97% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 585.61K.

Coinbase Wrapped ADA (CBADA) ข้อมูลการตลาด

$ 9.70M
$ 9.70M$ 9.70M

$ 585.61K
$ 585.61K$ 585.61K

$ 9.70M
$ 9.70M$ 9.70M

54.31M
54.31M 54.31M

54,306,419.432881
54,306,419.432881 54,306,419.432881

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Coinbase Wrapped ADA คือ $ 9.70M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 585.61K อุปทานหมุนเวียนของ CBADA คือ 54.31M โดยมีอุปทานรวมที่ 54306419.432881 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.70M

ประวัติราคา Coinbase Wrapped ADA USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.174816
$ 0.174816$ 0.174816
ต่ำสุด 24h
$ 0.178058
$ 0.178058$ 0.178058
สูงสุด 24h

$ 0.174816
$ 0.174816$ 0.174816

$ 0.178058
$ 0.178058$ 0.178058

$ 1.072
$ 1.072$ 1.072

$ 0.138384
$ 0.138384$ 0.138384

+2.02%

+0.55%

-9.97%

-9.97%

ประวัติราคา Coinbase Wrapped ADA (CBADA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase Wrapped ADA เป็น USD เท่ากับ $ +0.00097162
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase Wrapped ADA เป็น USD เท่ากับ $ +0.0133527949
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase Wrapped ADA เป็น USD เท่ากับ $ +0.0097759987
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Coinbase Wrapped ADA เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000905249529326

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00097162+0.55%
30 วัน$ +0.0133527949+7.48%
60 วัน$ +0.0097759987+5.47%
90 วัน$ +0.00000905249529326+0.00%

การคาดการณ์ราคา Coinbase Wrapped ADA

การคาดการณ์ราคา Coinbase Wrapped ADA (CBADA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CBADA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Coinbase Wrapped ADA (CBADA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Coinbase Wrapped ADA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Coinbase Wrapped ADA จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CBADA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Coinbase Wrapped ADA

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Coinbase Wrapped ADA (CBADA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeDecentralized Finance (DeFi)

เกี่ยวกับ Coinbase Wrapped ADA

ราคาตลาดปัจจุบันของ Coinbase Wrapped ADA คือเท่าไร?

Coinbase Wrapped ADA มีมูลค่าอยู่ที่ ฿5.76887350792462962000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.54% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

CBADA มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ CBADA การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

Coinbase Wrapped ADA มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ CBADA คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 54306419.432881 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ Coinbase Wrapped ADA คือเท่าไร?

Coinbase Wrapped ADA มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

CBADA มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Decentralized Finance (DeFi),Wrapped-Tokens,Base Ecosystem,Base Native อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Wrapped-Tokens,Base Ecosystem,Base Native โมเมนตัมของ CBADA จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Coinbase Wrapped ADA

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:39:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Coinbase Wrapped ADA (CBADA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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