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โทเค็น Pools Launchpad ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Pools Launchpad เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002594
0.00%
-1.81%
-9.63%
$ 1.07B
$ 38.73B
2
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.013
+0.08%
+0.31%
-7.72%
$ 13.03M
$ 4.35M
3
ChowdLaunch
ChowdLaunch
CHWDR
$ 0.00013286
-0.07%
-0.01%
-53.34%
$ 130.78K
$ 2.38K
4
Possum
Possum
POSM
$ 0.00012651
+0.08%
-0.35%
+46.03%
$ 126.50K
$ 3.79K
5
Unicorn Pegasus
Unicorn Pegasus
UNIPEG
$ 0.00012443
-0.35%
-0.47%
-48.22%
$ 124.43K
$ 87.26K
6
froglet
froglet
FROGLET
$ 9.34E-5
+0.35%
+6.00%
-3.19%
$ 93.40K
--
7
ABE
ABE
ABE
$ 9.33E-5
-2.26%
+5.80%
+13.71%
$ 93.30K
--
8
divinely protected
divinely protected
222
$ 8.715E-5
-5.43%
-19.60%
-69.93%
$ 87.19K
--
9
Unifrog
Unifrog
UNIFROG
$ 5.847E-5
-0.90%
-25.60%
-19.37%
$ 58.47K
--
10
skrimp
skrimp
SKRMP
$ 5.368E-5
-0.02%
-0.10%
-24.14%
$ 53.65K
--
11
RHPS
RHPS
RHPS
$ 5.358E-5
-0.02%
0.00%
-10.80%
$ 53.58K
--
12
inu
inu
INU
$ 3.808E-5
-1.42%
+5.60%
-7.84%
$ 38.08K
--
13
THE LEAK
THE LEAK
LEAK
$ 2.729E-5
-2.08%
-24.80%
-49.80%
$ 27.29K
--
14
PIGI COIN
PIGI COIN
PIGI
$ 2.355E-5
-0.04%
-3.30%
-23.16%
$ 23.55K
--
15
Stonkfrog
Stonkfrog
STNK
$ 2.209E-5
0.00%
-0.60%
-5.19%
$ 22.09K
--
16
LONGBOW
LONGBOW
BOW
$ 1.986E-5
0.00%
+1.30%
-16.52%
$ 19.86K
--
17
Toucan
Toucan
TCAN
$ 1.629E-5
-0.43%
-4.40%
-25.72%
$ 16.29K
--
18
Trash
Trash
TRASH
$ 1.272E-5
-0.55%
-2.10%
-37.00%
$ 12.72K
--
19
Trade Pools
Trade Pools
POOLS
$ 1.041E-5
-0.10%
-4.40%
-43.55%
$ 10.41K
--
20
CAPTAIN ROBINHOOD
CAPTAIN ROBINHOOD
VLAD
$ 1.032E-5
-1.62%
-2.70%
-59.81%
$ 10.32K
--
21
frong
frong
FRONG
$ 0.005045
+0.48%
+12.81%
-29.52%
--
$ 19.04M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Pools Launchpad คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Pools Launchpad เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 21 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.09B
โทเค็น Pools Launchpad ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Pools Launchpad ที่ติดตามบน MEXC นั้น FRONG แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 12.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Pools Launchpad กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 21 Pools Launchpad ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Pools Launchpad ยอดนิยม รวมถึง PEPE, GOAT, CHWDR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Pools Launchpad คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Pools Launchpad ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.09B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Pools Launchpad นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง