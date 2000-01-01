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โทเค็น สตูดิโอเกม ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม สตูดิโอเกม เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0,037
-0,37%
+1,14%
+5,19%
$ 28,73M
$ 3,19M
2
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0,08523
+0,25%
+2,52%
-8,04%
$ 17,88M
$ 2,17M
3
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0,02376
-0,67%
-1,24%
+16,55%
$ 10,31M
$ 2,35M
4
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0,0004025
-0,12%
-0,06%
+34,70%
$ 302,00K
$ 606,60
5
Redbrick
Redbrick
BRIC
$ 0,00077079
0,00%
-0,00%
+3,92%
$ 181,21K
$ 906,44
6
BIG Indie Games
BIG Indie Games
BIG
$ 0,00332778
0,00%
--
0,00%
$ 35,70K
$ 93,51
7
Nebula3
Nebula3
SN3
$ 0,00024
-3,21%
+2,20%
-15,17%
--
$ 236,96M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น สตูดิโอเกม คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น สตูดิโอเกม เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 7 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $57.44M
โทเค็น สตูดิโอเกม ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น สตูดิโอเกม ที่ติดตามบน MEXC นั้น POWER แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น สตูดิโอเกม กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 7 สตูดิโอเกม ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น สตูดิโอเกม ยอดนิยม รวมถึง PLAY, POWER, GODS. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ สตูดิโอเกม คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น สตูดิโอเกม ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $57.44M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สตูดิโอเกม นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง