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ราคาปัจจุบัน BIG Indie Games วันนี้ คือ 0.00332778 USD มูลค่าตลาด BIG เท่ากับ 35,701 USD ติดตามการอัปเดตราคา BIG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน BIG Indie Games วันนี้ คือ 0.00332778 USD มูลค่าตลาด BIG เท่ากับ 35,701 USD ติดตามการอัปเดตราคา BIG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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BIG Indie Games ราคา (BIG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BIG เป็น USD

$0.00332778
$0.00332778$0.00332778
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
BIG Indie Games (BIG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:56:49 (UTC+8)

ราคา BIG Indie Games วันนี้

ราคาปัจจุบัน BIG Indie Games (BIG) วันนี้ $ 0.00332778, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BIG เป็น USD คือ $ 0.00332778 ต่อ BIG.

BIG Indie Games มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 35,701 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 11.70M BIG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BIG เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00484664 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00330851

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BIG เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 93.51.

BIG Indie Games (BIG) ข้อมูลการตลาด

$ 35.70K
$ 35.70K$ 35.70K

$ 93.51
$ 93.51$ 93.51

$ 332.78K
$ 332.78K$ 332.78K

11.70M
11.70M 11.70M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BIG Indie Games คือ $ 35.70K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 93.51 อุปทานหมุนเวียนของ BIG คือ 11.70M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 332.78K

ประวัติราคา BIG Indie Games USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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$ 0.0$ 0.0

$ 0.00484664
$ 0.00484664$ 0.00484664

$ 0.00330851
$ 0.00330851$ 0.00330851

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0.00%

0.00%

ประวัติราคา BIG Indie Games (BIG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BIG Indie Games เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BIG Indie Games เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009604279
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BIG Indie Games เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BIG Indie Games เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0009604279-28.86%
60 วัน$ 0--
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา BIG Indie Games

การคาดการณ์ราคา BIG Indie Games (BIG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BIG ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา BIG Indie Games (BIG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ BIG Indie Games อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา BIG Indie Games จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BIG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา BIG Indie Games

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เกี่ยวกับ BIG Indie Games

ราคาปัจจุบันของ BIG Indie Games คือเท่าไร?

BIG Indie Games มีราคาอยู่ที่ ฿0.1074624127541301552000 โดยเปลี่ยนแปลง --% ในวันนี้

ชุมชนของ BIG เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ BIG Indie Games อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Game Studio การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ BIG ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

BIG เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿0.1565102344958733376000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿0.1068401358326473384000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 11698931.20551217 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BIG Indie Games

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:56:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BIG Indie Games (BIG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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