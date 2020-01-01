ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Farcaster ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Farcaster เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05318
-0.09%
+3.31%
+0.74%
$ 1.24B
$ 1.12M
2
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.000624
+0.37%
+0.95%
-4.66%
$ 62.45M
$ 98.66M
3
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010085
+0.08%
-2.03%
-19.18%
$ 23.44M
$ 56.14M
4
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001646
+0.49%
-1.67%
-1.61%
$ 4.77M
$ 42.69M
5
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00007159
-0.32%
+23.91%
+17.25%
$ 4.70M
$ 1.33B
6
FAR Labs
FAR Labs
FAR
$ 0.000949
+1.50%
-1.04%
+6.99%
$ 4.59M
$ 367.29K
7
Base God
Base God
TYBG
$ 4.28E-6
+0.23%
+0.10%
+0.47%
$ 525.75K
--
8
higher
higher
HIGHER
$ 0.00025492
+0.05%
-0.02%
+0.14%
$ 254.90K
$ 302.01
9
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 4.51E-6
-2.17%
-0.90%
-18.59%
$ 217.87K
--
10
TN100x
TN100x
TN100X
$ 1.574E-5
0.00%
-2.80%
-6.03%
$ 135.23K
--
11
likes
likes
LIKES
$ 1.32E-6
0.00%
+0.30%
-0.75%
$ 125.34K
--
12
Streme
Streme
STREME
$ 8.98665E-7
-0.01%
0.00%
-0.43%
$ 89.86K
--
13
Thank You So Much
Thank You So Much
TYSM
$ 7.2783E-7
-0.01%
0.00%
+0.44%
$ 71.96K
--
14
Indexy
Indexy
I
$ 7.02877E-7
-0.08%
-1.00%
-1.93%
$ 70.29K
--
15
Siyana
Siyana
SYYN
$ 7.40359E-7
0.00%
-0.50%
-4.10%
$ 64.41K
--
16
glonkybot
glonkybot
GLANKER
$ 5.93132E-7
0.00%
0.00%
-5.53%
$ 59.31K
--
17
ghffb47yii2rteeyy10op
ghffb47yii2rteeyy10op
GHFFB47YII2RTEEYY10OP
$ 4.50331E-7
0.00%
+1.70%
-0.24%
$ 45.03K
--
18
BRACKY
BRACKY
BRACKY
$ 3.56066E-7
0.00%
0.00%
-1.51%
$ 35.09K
--
19
Tickle
Tickle
TICKLE
$ 7.1E-6
0.00%
+5.10%
0.00%
$ 29.83K
--
20
Enjoy
Enjoy
ENJOY
$ 2.49245E-7
0.00%
+1.70%
0.00%
$ 27.69K
--
21
Points
Points
POINTS
$ 8.187E-5
0.00%
+7.90%
0.00%
$ 20.39K
--
22
Astro Fuel
Astro Fuel
ASTRO
$ 4.80547E-7
+0.01%
+0.10%
+0.18%
$ 20.18K
--
23
Drone
Drone
DRONE
$ 1.565E-5
0.00%
+0.80%
+1.49%
$ 13.85K
--
24
Le Bleu Elefant
Le Bleu Elefant
BLEU
$ 1.291E-5
0.00%
-0.40%
-3.30%
$ 12.91K
--
25
Farcaster Flower
Farcaster Flower
FLOWER
$ 1.112E-5
0.00%
-1.50%
-0.89%
$ 11.12K
--
26
MIU
MIU
MIU
$ 0.00000000188
-1.06%
+0.54%
-0.53%
--
$ 12.21T

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Farcaster คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Farcaster เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 26 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.34B
โทเค็น ระบบนิเวศ Farcaster ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Farcaster ที่ติดตามบน MEXC นั้น DOGINME แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 23.91% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Farcaster กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 26 ระบบนิเวศ Farcaster ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Farcaster ยอดนิยม รวมถึง SKY, DOG, DEGEN. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Farcaster คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Farcaster ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.34B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Farcaster นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง