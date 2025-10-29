ราคาปัจจุบัน likes วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา LIKES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LIKES ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน likes วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา LIKES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LIKES ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LIKES

ข้อมูลราคา LIKES

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LIKES

โทเคโนมิกส์ LIKES

การคาดการณ์ราคา LIKES

likes โลโก้

likes ราคา (LIKES)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LIKES เป็น USD

--
----
-14.40%1D
likes (LIKES) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:04:46 (UTC+8)

ข้อมูลราคา likes (LIKES) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

-14.46%

-2.43%

-2.43%

ราคาเรียลไทม์ likes (LIKES) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLIKES ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LIKES คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LIKES มีการเปลี่ยนแปลง -0.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -14.46% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.43% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

likes (LIKES) ข้อมูลการตลาด

$ 446.02K
$ 446.02K$ 446.02K

--
----

$ 655.91K
$ 655.91K$ 655.91K

68.00B
68.00B 68.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ likes คือ $ 446.02K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ LIKES คือ 68.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 99999999999.99998 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 655.91K

ประวัติราคา likes (LIKES) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา likes เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา likes เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา likes เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา likes เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-14.46%
30 วัน$ 0-32.03%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ likes (LIKES)

repost tiktoks to farcaster. have fun. earn real $$$.

likes.fun is weaponizing degen speculation to pay creators more than tiktok ever did.

$likes is a core platform token that makes this whole thing work. launched via Clanker on Base with 3% LP fees set up, all gathered in WETH. 60% of the fees are instantly assigned to reward top hunters and original tiktok creators.

curation isn't the endgame - it's just the cold start. when any tiktoker sees $1000+ sitting in rewards, they won't ask about tokenomics. they'll come and ask how to claim.

and that's when cold start becomes flywheel.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา likes (USD)

likes (LIKES) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ likes (LIKES) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ likes

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา likes ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ likes (LIKES)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ likes (LIKES) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LIKESโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ likes (LIKES)

วันนี้ likes (LIKES) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LIKES เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LIKES เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LIKES เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ likes คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LIKES คือ $ 446.02K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LIKES คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LIKES คือ 68.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LIKES คือเท่าใด?
LIKES ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LIKES คือเท่าไร?
LIKES ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ LIKES คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LIKES คือ -- USD
ปีนี้ LIKES จะสูงขึ้นอีกไหม?
LIKES อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LIKES เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:04:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ likes (LIKES)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

