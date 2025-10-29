ราคาปัจจุบัน Indexy วันนี้ คือ 0.00006744 USD ติดตามการอัปเดตราคา I เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา I ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Indexy วันนี้ คือ 0.00006744 USD ติดตามการอัปเดตราคา I เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา I ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

-3.60%1D
Indexy (I) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Indexy (I) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00006279
$ 0.00006279$ 0.00006279
ต่ำสุด 24h
$ 0.00007257
$ 0.00007257$ 0.00007257
สูงสุด 24h

$ 0.00006279
$ 0.00006279$ 0.00006279

$ 0.00007257
$ 0.00007257$ 0.00007257

$ 0.00017086
$ 0.00017086$ 0.00017086

$ 0.00001906
$ 0.00001906$ 0.00001906

-0.71%

-3.65%

+43.08%

+43.08%

ราคาเรียลไทม์ Indexy (I) คือ $0.00006744 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00006279 และราคาสูงสุด $ 0.00007257 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ I คือ $ 0.00017086 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00001906

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น I มีการเปลี่ยนแปลง -0.71% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.65% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +43.08% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Indexy (I) ข้อมูลการตลาด

$ 6.76M
$ 6.76M$ 6.76M

--
----

$ 6.76M
$ 6.76M$ 6.76M

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Indexy คือ $ 6.76M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ I คือ 100.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.76M

ประวัติราคา Indexy (I) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Indexy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Indexy เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001172468
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Indexy เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000047359
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Indexy เป็น USD เท่ากับ $ +0.000007380748685111014

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.65%
30 วัน$ +0.0001172468+173.85%
60 วัน$ -0.0000047359-7.02%
90 วัน$ +0.000007380748685111014+12.29%

โทเคโนมิกส์ Indexy (I)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Indexy (I) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ Iโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Indexy (I)

วันนี้ Indexy (I) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน I เป็นUSD คือ 0.00006744 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน I เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ I เป็น USD คือ $ 0.00006744 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Indexy คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ I คือ $ 6.76M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ I คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ I คือ 100.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ I คือเท่าใด?
I ถึงราคา ATH ที่ 0.00017086 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ I คือเท่าไร?
I ถึงราคา ATL ที่ 0.00001906 USD
ปริมาณการเทรดของ I คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ I คือ -- USD
ปีนี้ I จะสูงขึ้นอีกไหม?
I อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา I เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Indexy (I)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

