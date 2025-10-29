ราคาปัจจุบัน Base Carbon Tonne วันนี้ คือ 0.248723 USD ติดตามการอัปเดตราคา BCT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BCT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Base Carbon Tonne วันนี้ คือ 0.248723 USD ติดตามการอัปเดตราคา BCT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BCT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 BCT เป็น USD

$0.248723
-1.80%1D
Base Carbon Tonne (BCT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:01:11 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Base Carbon Tonne (BCT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.246648
ต่ำสุด 24h
$ 0.253975
สูงสุด 24h

$ 0.246648
$ 0.253975
$ 8.6
$ 0.145607
-0.00%

-1.81%

-12.40%

-12.40%

ราคาเรียลไทม์ Base Carbon Tonne (BCT) คือ $0.248723 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBCT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.246648 และราคาสูงสุด $ 0.253975 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BCT คือ $ 8.6 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.145607

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BCT มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.81% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -12.40% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Base Carbon Tonne (BCT) ข้อมูลการตลาด

$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M

$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M

21.11M
21.11M 21.11M

21,106,186.28652228
21,106,186.28652228 21,106,186.28652228

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Base Carbon Tonne คือ $ 5.25M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BCT คือ 21.11M โดยมีอุปทานรวมที่ 21106186.28652228 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.25M

ประวัติราคา Base Carbon Tonne (BCT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Base Carbon Tonne เป็น USD เท่ากับ $ -0.0046030459287361
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Base Carbon Tonne เป็น USD เท่ากับ $ +0.0294749439
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Base Carbon Tonne เป็น USD เท่ากับ $ +0.0561201664
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Base Carbon Tonne เป็น USD เท่ากับ $ +0.08993921738629263

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0046030459287361-1.81%
30 วัน$ +0.0294749439+11.85%
60 วัน$ +0.0561201664+22.56%
90 วัน$ +0.08993921738629263+56.64%

อะไรคือ Base Carbon Tonne (BCT)

Base Carbon Tonnes (BCT) is a reference token representing one tonne of carbon from the Verra Verified Carbon Unit (VCU) registry from 2008 or later, bridged by the Toucan Protocol. Verra is the dominant voluntary carbon credit issuer and each VCU minted in their registry represents a real emissions saving from a project, that has been measured and audited by independent third parties. The Toucan Bridge is the first to allow any user to bridge their VCUs into crypto, and because it is a fungible ERC 20 token it can directly be integrated into any DeFi application. BCT is a foundational building block to enable an open regenerative finance ecosystem.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Base Carbon Tonne (USD)

Base Carbon Tonne (BCT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Base Carbon Tonne (BCT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Base Carbon Tonne

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Base Carbon Tonne ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Base Carbon Tonne (BCT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Base Carbon Tonne (BCT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BCTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Base Carbon Tonne (BCT)

วันนี้ Base Carbon Tonne (BCT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BCT เป็นUSD คือ 0.248723 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BCT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BCT เป็น USD คือ $ 0.248723 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Base Carbon Tonne คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BCT คือ $ 5.25M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BCT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BCT คือ 21.11M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BCT คือเท่าใด?
BCT ถึงราคา ATH ที่ 8.6 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BCT คือเท่าไร?
BCT ถึงราคา ATL ที่ 0.145607 USD
ปริมาณการเทรดของ BCT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BCT คือ -- USD
ปีนี้ BCT จะสูงขึ้นอีกไหม?
BCT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BCT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
