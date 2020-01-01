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โทเค็น การสื่อสาร ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การสื่อสาร เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.347
+0.07%
-0.81%
+1.66%
$ 3.60B
$ 358.78K
2
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1683
0.00%
+0.30%
-7.58%
$ 558.81M
$ 703.45K
3
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0016872
-0.21%
-1.12%
+2.36%
$ 62.90M
$ 35.54M
4
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1693
-0.12%
-1.85%
-9.09%
$ 31.67M
$ 334.91K
5
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.004929
-0.50%
-1.99%
-10.08%
$ 25.97M
$ 12.68M
6
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002353
-0.68%
+5.94%
-8.31%
$ 7.13M
$ 33.46M
7
NKN
NKN
NKN
$ 0.00530968
+0.02%
0.00%
-1.90%
$ 4.27M
$ 48.56K
8
Depinsim
Depinsim
ESIM
$ 0.02381856
+1.49%
-0.22%
-32.52%
$ 3.20M
$ 422.05K
9
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01198427
+0.03%
-0.05%
+0.69%
$ 1.84M
$ 2.50K
10
ADAMANT Messenger
ADAMANT Messenger
ADM
$ 0.01311283
-0.60%
+0.15%
+19.61%
$ 1.50M
$ 109.25K
11
PirateCash
PirateCash
PIRATE
$ 0.01977085
-0.01%
0.00%
-0.36%
$ 1.38M
$ 43.70K
12
Kin
Kin
KIN
$ 4.00573E-7
-0.55%
+1.50%
+8.63%
$ 1.06M
--
13
Solchat
Solchat
CHAT
$ 0.02610777
+0.16%
-0.01%
-8.43%
$ 234.75K
$ 631.77
14
Vu
Vu
VU
$ 0.00012317
0.00%
--
+2.70%
$ 55.43K
$ 78.87
15
Sylo
Sylo
SYLO
$ 4.62E-6
0.00%
+0.30%
-7.60%
$ 46.25K
--
16
AnChat
AnChat
ANCHAT
$ 1.953E-5
0.00%
0.00%
+1.51%
$ 14.38K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การสื่อสาร คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การสื่อสาร เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 16 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $4.30B
โทเค็น การสื่อสาร ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การสื่อสาร ที่ติดตามบน MEXC นั้น TOWNS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 5.94% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การสื่อสาร กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 16 การสื่อสาร ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การสื่อสาร ยอดนิยม รวมถึง GRAM, JUP, XPIN. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การสื่อสาร คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การสื่อสาร ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $4.30B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การสื่อสาร นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง