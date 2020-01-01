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โทเค็น การเพาะพันธุ์ ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การเพาะพันธุ์ เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8789
+0.07%
+0.66%
-4.29%
$ 152.30M
$ 68.00K
2
Fren Pet
Fren Pet
FP
$ 1.039
0.00%
-0.09%
+25.64%
$ 7.47M
$ 44.04K
3
CryptoZoon
CryptoZoon
ZOON
$ 0.00071094
+0.09%
0.00%
-0.40%
$ 604.97K
$ 9.18K
4
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0.00034912
0.00%
--
-1.62%
$ 349.03K
$ 0.03
5
Kibble
Kibble
KIBBLE
$ 0.00089665
-0.14%
+0.00%
+7.08%
$ 301.50K
$ 506.06
6
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0.00389724
0.00%
--
0.00%
$ 195.76K
$ 131.63
7
Alpaca City
Alpaca City
ALPA
$ 0.00988642
+0.02%
+0.01%
-5.51%
$ 186.73K
$ 94.73
8
Playermon
Playermon
PYM
$ 0.00031875
0.00%
0.00%
-9.42%
$ 167.75K
$ 68.96
9
Waves Ducks
Waves Ducks
EGG
$ 1.21
0.00%
-0.00%
-6.92%
$ 115.83K
$ 68.53
10
Blockchain Monster Hunt
Blockchain Monster Hunt
BCMC
$ 0.00024275
0.00%
--
-17.76%
$ 78.50K
$ 1.72
11
Honeyland
Honeyland
HXD
$ 8.43E-5
0.00%
-5.60%
-7.57%
$ 50.48K
--
12
Super Useless Token
Super Useless Token
SUT
$ 0.00100784
0.00%
--
0.00%
$ 34.39K
$ 1.98

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การเพาะพันธุ์ คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การเพาะพันธุ์ เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 12 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $161.85M
โทเค็น การเพาะพันธุ์ ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การเพาะพันธุ์ ที่ติดตามบน MEXC นั้น AXS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.66% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การเพาะพันธุ์ กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 12 การเพาะพันธุ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การเพาะพันธุ์ ยอดนิยม รวมถึง AXS, FP, ZOON. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การเพาะพันธุ์ คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การเพาะพันธุ์ ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $161.85M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การเพาะพันธุ์ นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง