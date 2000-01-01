ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ BOB Network ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ BOB Network เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,186.66
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.437
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
3
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,149
+0.09%
+0.01%
-0.84%
$ 534.48M
$ 3.81K
4
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,168
+0.12%
+0.00%
-1.13%
$ 409.79M
$ 7.38K
5
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,121
+0.06%
+0.00%
-1.35%
$ 283.76M
$ 638.19K
6
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,616
+0.06%
0.00%
-1.62%
$ 186.78M
$ 440.07
7
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,999
+0.26%
+0.01%
-0.87%
$ 61.84M
$ 435.72
8
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1238
-0.20%
-3.47%
-6.10%
$ 26.86M
$ 50.89K
9
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999195
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 813.72K
$ 153.84K
10
BOB
BOB
BOB
$ 0.003814
+0.16%
-0.13%
-3.43%
--
$ 27.86M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ BOB Network คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ BOB Network เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 10 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $15.06B
โทเค็น ระบบนิเวศ BOB Network ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ BOB Network ที่ติดตามบน MEXC นั้น WBTC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ BOB Network กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 10 ระบบนิเวศ BOB Network ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ BOB Network ยอดนิยม รวมถึง WBTC, LINK, FBTC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ BOB Network คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ BOB Network ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $15.06B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ BOB Network นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง