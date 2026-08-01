CAD Digital ราคา (CADD)
ราคาปัจจุบัน CAD Digital (CADD) วันนี้ $ 0.71671, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CADD เป็น USD คือ $ 0.71671 ต่อ CADD.
CAD Digital มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 861,982 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.20M CADD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CADD เทรดระหว่าง $ 0.712114 (ต่ำ) กับ $ 0.716713 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.720142 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.709213
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CADD เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.14K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CAD Digital คือ $ 861.98K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.14K อุปทานหมุนเวียนของ CADD คือ 1.20M โดยมีอุปทานรวมที่ 1202692.079999999 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 861.98K
+0.00%
+0.51%
+0.15%
+0.15%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CAD Digital เป็น USD เท่ากับ $ +0.00362917
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CAD Digital เป็น USD เท่ากับ $ +0.0022037399
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CAD Digital เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003483210
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CAD Digital เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000001073340243
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00362917
|+0.51%
|30 วัน
|$ +0.0022037399
|+0.31%
|60 วัน
|$ -0.0003483210
|-0.04%
|90 วัน
|$ -0.0000001073340243
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ CAD Digital อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ CAD Digital คือเท่าไร?
CAD Digital ซื้อขายอยู่ที่ ฿23.1448377061147156000 โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง
วันนี้ CADD มีความผันผวนมากแค่ไหน?
ความผันผวนของราคา CADD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร
ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ CAD Digital เป็นเท่าไร?
โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿22.99641829785014104000 (ต่ำสุด) และ ฿23.14493458562402668000 (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด
CADD มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CADD มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้
ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿23.25566786476659112000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿22.90273581234632668000 การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น
สภาพคล่องของตลาดสำหรับ CAD Digital แข็งแกร่งแค่ไหน?
คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก
CADD เปรียบเทียบกับโทเค็น Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin อื่นๆ อย่างไร?
ในหมวดหมู่ Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin CADD มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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