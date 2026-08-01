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ราคาปัจจุบัน CAD Digital วันนี้ คือ 0.71671 USD มูลค่าตลาด CADD เท่ากับ 861,982 USD ติดตามการอัปเดตราคา CADD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน CAD Digital วันนี้ คือ 0.71671 USD มูลค่าตลาด CADD เท่ากับ 861,982 USD ติดตามการอัปเดตราคา CADD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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CAD Digital ราคา (CADD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CADD เป็น USD

$0.716721
$0.716721$0.716721
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
CAD Digital (CADD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:28:53 (UTC+8)

ราคา CAD Digital วันนี้

ราคาปัจจุบัน CAD Digital (CADD) วันนี้ $ 0.71671, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CADD เป็น USD คือ $ 0.71671 ต่อ CADD.

CAD Digital มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 861,982 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.20M CADD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CADD เทรดระหว่าง $ 0.712114 (ต่ำ) กับ $ 0.716713 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.720142 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.709213

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CADD เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.14K.

CAD Digital (CADD) ข้อมูลการตลาด

$ 861.98K
$ 861.98K$ 861.98K

$ 1.14K
$ 1.14K$ 1.14K

$ 861.98K
$ 861.98K$ 861.98K

1.20M
1.20M 1.20M

1,202,692.079999999
1,202,692.079999999 1,202,692.079999999

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CAD Digital คือ $ 861.98K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.14K อุปทานหมุนเวียนของ CADD คือ 1.20M โดยมีอุปทานรวมที่ 1202692.079999999 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 861.98K

ประวัติราคา CAD Digital USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.712114
$ 0.712114$ 0.712114
ต่ำสุด 24h
$ 0.716713
$ 0.716713$ 0.716713
สูงสุด 24h

$ 0.712114
$ 0.712114$ 0.712114

$ 0.716713
$ 0.716713$ 0.716713

$ 0.720142
$ 0.720142$ 0.720142

$ 0.709213
$ 0.709213$ 0.709213

+0.00%

+0.51%

+0.15%

+0.15%

ประวัติราคา CAD Digital (CADD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา CAD Digital เป็น USD เท่ากับ $ +0.00362917
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CAD Digital เป็น USD เท่ากับ $ +0.0022037399
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CAD Digital เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003483210
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา CAD Digital เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000001073340243

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00362917+0.51%
30 วัน$ +0.0022037399+0.31%
60 วัน$ -0.0003483210-0.04%
90 วัน$ -0.0000001073340243-0.00%

การคาดการณ์ราคา CAD Digital

การคาดการณ์ราคา CAD Digital (CADD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CADD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา CAD Digital (CADD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ CAD Digital อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา CAD Digital จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CADD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา CAD Digital

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CAD Digital (CADD) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemEthereum EcosystemFiat-backed Stablecoin

เกี่ยวกับ CAD Digital

ราคาปัจจุบันของ CAD Digital คือเท่าไร?

CAD Digital ซื้อขายอยู่ที่ ฿23.1448377061147156000 โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.50% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ CADD มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา CADD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ CAD Digital เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿22.99641829785014104000 (ต่ำสุด) และ ฿23.14493458562402668000 (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

CADD มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CADD มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿23.25566786476659112000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿22.90273581234632668000 การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ CAD Digital แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

CADD เปรียบเทียบกับโทเค็น Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ Stablecoins,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin CADD มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CAD Digital

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:28:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CAD Digital (CADD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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