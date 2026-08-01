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ราคาปัจจุบัน Broak on Base วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BROAK เท่ากับ 22,719 USD ติดตามการอัปเดตราคา BROAK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Broak on Base วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BROAK เท่ากับ 22,719 USD ติดตามการอัปเดตราคา BROAK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Broak on Base ราคา (BROAK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BROAK เป็น USD

$0.00003652
$0.00003652$0.00003652
-10.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Broak on Base (BROAK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:21:36 (UTC+8)

ราคา Broak on Base วันนี้

ราคาปัจจุบัน Broak on Base (BROAK) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 10.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BROAK เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BROAK.

Broak on Base มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 22,719 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 622.09M BROAK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BROAK เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01340169 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BROAK เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -22.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Broak on Base (BROAK) ข้อมูลการตลาด

$ 22.72K
$ 22.72K$ 22.72K

--
----

$ 22.72K
$ 22.72K$ 22.72K

622.09M
622.09M 622.09M

622,087,802.9426649
622,087,802.9426649 622,087,802.9426649

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Broak on Base คือ $ 22.72K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BROAK คือ 622.09M โดยมีอุปทานรวมที่ 622087802.9426649 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 22.72K

ประวัติราคา Broak on Base USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01340169
$ 0.01340169$ 0.01340169

$ 0
$ 0$ 0

--

-10.77%

-22.33%

-22.33%

ประวัติราคา Broak on Base (BROAK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Broak on Base เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Broak on Base เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Broak on Base เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Broak on Base เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-10.77%
30 วัน$ 0-67.82%
60 วัน$ 0-69.79%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Broak on Base

การคาดการณ์ราคา Broak on Base (BROAK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BROAK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Broak on Base (BROAK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Broak on Base อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Broak on Base จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BROAK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Broak on Base

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Broak on Base (BROAK) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase MemeMeme

เกี่ยวกับ Broak on Base

ราคาปัจจุบันของ Broak on Base คือเท่าไร?

Broak on Base เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -10.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ BROAK คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿733668.52401280884000 BROAK อยู่ในอันดับ #8531 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ Broak on Base มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ BROAK มีเท่าไร?

มีโทเคน 622087802.9426649 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

Broak on Base เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

Broak on Base เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.4327830503797359084000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ BROAK คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Meme,Base Ecosystem,Base Meme และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

BROAK มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Broak on Base

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 03:21:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Broak on Base (BROAK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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