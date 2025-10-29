ราคาปัจจุบัน Breaking Bread วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BRBR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BRBR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Breaking Bread วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา BRBR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา BRBR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BRBR

ข้อมูลราคา BRBR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BRBR

โทเคโนมิกส์ BRBR

การคาดการณ์ราคา BRBR

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Breaking Bread โลโก้

Breaking Bread ราคา (BRBR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BRBR เป็น USD

--
----
-3.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Breaking Bread (BRBR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:32:58 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Breaking Bread (BRBR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.40%

-3.43%

-41.31%

-41.31%

ราคาเรียลไทม์ Breaking Bread (BRBR) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดBRBR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ BRBR คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น BRBR มีการเปลี่ยนแปลง -1.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.43% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -41.31% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Breaking Bread (BRBR) ข้อมูลการตลาด

$ 67.02K
$ 67.02K$ 67.02K

--
----

$ 67.02K
$ 67.02K$ 67.02K

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,274.114449
999,953,274.114449 999,953,274.114449

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Breaking Bread คือ $ 67.02K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BRBR คือ 999.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 999953274.114449 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 67.02K

ประวัติราคา Breaking Bread (BRBR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Breaking Bread เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Breaking Bread เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Breaking Bread เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Breaking Bread เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.43%
30 วัน$ 0-45.60%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Breaking Bread (BRBR)

Breaking Bread is a pioneer in Solana meme token designed around a simple and transparent rewards system. With 0% tax on trades, every holder benefits directly from activity without hidden costs or penalties. The token automatically redistributes 100% of creator rewards from Pump.fun back to the community, ensuring fair participation for all holders. The project emphasizes consistency, trust, and community engagement, framing daily “breaking of bread” rewards as both a symbolic ritual and a practical way to sustain value for those who participate.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Breaking Bread (BRBR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Breaking Bread (USD)

Breaking Bread (BRBR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Breaking Bread (BRBR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Breaking Bread

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Breaking Bread ตอนนี้!

BRBR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Breaking Bread (BRBR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Breaking Bread (BRBR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ BRBRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Breaking Bread (BRBR)

วันนี้ Breaking Bread (BRBR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน BRBR เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน BRBR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ BRBR เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Breaking Bread คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ BRBR คือ $ 67.02K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ BRBR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ BRBR คือ 999.95M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ BRBR คือเท่าใด?
BRBR ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ BRBR คือเท่าไร?
BRBR ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ BRBR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ BRBR คือ -- USD
ปีนี้ BRBR จะสูงขึ้นอีกไหม?
BRBR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา BRBR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:32:58 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Breaking Bread (BRBR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,901.77
$113,901.77$113,901.77

-0.64%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,064.71
$4,064.71$4,064.71

-0.78%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03514
$0.03514$0.03514

-24.33%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.4332
$3.4332$3.4332

-10.99%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$197.42
$197.42$197.42

-0.74%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,064.71
$4,064.71$4,064.71

-0.78%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,901.77
$113,901.77$113,901.77

-0.64%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$197.42
$197.42$197.42

-0.74%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6365
$2.6365$2.6365

+0.01%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19837
$0.19837$0.19837

-0.70%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009341
$0.009341$0.009341

-6.59%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.578
$1.578$1.578

+110.40%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000410
$0.0000000410$0.0000000410

+376.74%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.011685
$0.011685$0.011685

+367.40%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.578
$1.578$1.578

+110.40%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00182
$0.00182$0.00182

+82.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000073
$0.0000000000000000073$0.0000000000000000073

+62.22%