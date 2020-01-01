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โทเค็น โซเชียลมีเดียแบบกระจายศูนย์ (DeSOC) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โซเชียลมีเดียแบบกระจายศูนย์ (DeSOC) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Decentralized Social
Decentralized Social
DESO
$ 1.23
0.00%
--
+0.82%
$ 12.95M
$ 39.21
2
Bitsocial
Bitsocial
BSO
$ 0.00605053
0.00%
--
-5.63%
$ 1.27M
$ 30.25
3
Spirit Town
Spirit Town
SPIRIT
$ 2.11254E-7
0.00%
+2.10%
+0.10%
$ 21.13K
--
4
AnChat
AnChat
ANCHAT
$ 1.953E-5
0.00%
0.00%
+1.51%
$ 14.38K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โซเชียลมีเดียแบบกระจายศูนย์ (DeSOC) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โซเชียลมีเดียแบบกระจายศูนย์ (DeSOC) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 4 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $14.26M
โทเค็น โซเชียลมีเดียแบบกระจายศูนย์ (DeSOC) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โซเชียลมีเดียแบบกระจายศูนย์ (DeSOC) ที่ติดตามบน MEXC นั้น SPIRIT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โซเชียลมีเดียแบบกระจายศูนย์ (DeSOC) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 4 โซเชียลมีเดียแบบกระจายศูนย์ (DeSOC) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โซเชียลมีเดียแบบกระจายศูนย์ (DeSOC) ยอดนิยม รวมถึง DESO, BSO, SPIRIT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โซเชียลมีเดียแบบกระจายศูนย์ (DeSOC) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โซเชียลมีเดียแบบกระจายศูนย์ (DeSOC) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $14.26M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โซเชียลมีเดียแบบกระจายศูนย์ (DeSOC) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง