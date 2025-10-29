ราคาปัจจุบัน bitSmiley วันนี้ คือ 0.00229885 USD ติดตามการอัปเดตราคา SMILE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SMILE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน bitSmiley วันนี้ คือ 0.00229885 USD ติดตามการอัปเดตราคา SMILE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SMILE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SMILE

ข้อมูลราคา SMILE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SMILE

โทเคโนมิกส์ SMILE

การคาดการณ์ราคา SMILE

bitSmiley โลโก้

bitSmiley ราคา (SMILE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SMILE เป็น USD

$0.00229885
-7.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
bitSmiley (SMILE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:30:24 (UTC+8)

ข้อมูลราคา bitSmiley (SMILE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00229996
ต่ำสุด 24h
$ 0.00252988
สูงสุด 24h

$ 0.00229996
$ 0.00252988
$ 0.472158
$ 0.00219046
-6.59%

-7.90%

-7.34%

-7.34%

ราคาเรียลไทม์ bitSmiley (SMILE) คือ $0.00229885 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSMILE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00229996 และราคาสูงสุด $ 0.00252988 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SMILE คือ $ 0.472158 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00219046

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SMILE มีการเปลี่ยนแปลง -6.59% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.90% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -7.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

bitSmiley (SMILE) ข้อมูลการตลาด

$ 56.25K
--
$ 482.99K
24.46M
210,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ bitSmiley คือ $ 56.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SMILE คือ 24.46M โดยมีอุปทานรวมที่ 210000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 482.99K

ประวัติราคา bitSmiley (SMILE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา bitSmiley เป็น USD เท่ากับ $ -0.000197263779236086
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา bitSmiley เป็น USD เท่ากับ $ -0.0015460232
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา bitSmiley เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013946053
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา bitSmiley เป็น USD เท่ากับ $ -0.015560431889892088

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000197263779236086-7.90%
30 วัน$ -0.0015460232-67.25%
60 วัน$ -0.0013946053-60.66%
90 วัน$ -0.015560431889892088-87.12%

อะไรคือ bitSmiley (SMILE)

bitSmiley is a protocol based on the Bitcoin blockchain under the Fintegra framework. It consists of three main components: a decentralized overcollateralized stablecoin protocol, a native trustless lending protocol, and a derivatives protocol. These components work together to provide a comprehensive financial ecosystem on the Bitcoin blockchain, enhancing its functionality and utility in the decentralized finance (DeFi) space.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา bitSmiley (USD)

bitSmiley (SMILE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ bitSmiley (SMILE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ bitSmiley

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา bitSmiley ตอนนี้!

SMILE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ bitSmiley (SMILE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ bitSmiley (SMILE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SMILEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ bitSmiley (SMILE)

วันนี้ bitSmiley (SMILE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SMILE เป็นUSD คือ 0.00229885 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SMILE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SMILE เป็น USD คือ $ 0.00229885 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ bitSmiley คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SMILE คือ $ 56.25K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SMILE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SMILE คือ 24.46M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SMILE คือเท่าใด?
SMILE ถึงราคา ATH ที่ 0.472158 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SMILE คือเท่าไร?
SMILE ถึงราคา ATL ที่ 0.00219046 USD
ปริมาณการเทรดของ SMILE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SMILE คือ -- USD
ปีนี้ SMILE จะสูงขึ้นอีกไหม?
SMILE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SMILE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ bitSmiley (SMILE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

