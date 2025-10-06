ราคาปัจจุบัน YALA วันนี้ คือ 0.10997 USD ติดตามการอัปเดตราคา YALA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YALA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน YALA วันนี้ คือ 0.10997 USD ติดตามการอัปเดตราคา YALA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา YALA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา YALA(YALA)

ราคาปัจจุบัน 1 YALA เป็น USD

$0.10997
+1.01%1D
USD
YALA (YALA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:27:40 (UTC+8)

ข้อมูลราคา YALA (YALA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.09535
ต่ำสุด 24h
$ 0.11288
สูงสุด 24h

$ 0.09535
$ 0.11288
$ 0.45623373838083625
$ 0.060140710054708627
+2.45%

+1.01%

+25.43%

+25.43%

ราคาเรียลไทม์ YALA (YALA) คือ $ 0.10997 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดYALA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.09535 และราคาสูงสุด $ 0.11288 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ YALA คือ $ 0.45623373838083625 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.060140710054708627

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น YALA มีการเปลี่ยนแปลง +2.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.01% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +25.43% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

YALA (YALA) ข้อมูลการตลาด

No.730

$ 27.09M
$ 76.82K
$ 109.97M
246.36M
1,000,000,000
1,000,000,000
24.63%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ YALA คือ $ 27.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 76.82K อุปทานหมุนเวียนของ YALA คือ 246.36M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 109.97M

ประวัติราคา YALA (YALA) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา YALA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0010996+1.01%
30 วัน$ +0.02493+29.31%
60 วัน$ -0.03075-21.86%
90 วัน$ -0.07876-41.74%
การเปลี่ยนแปลงราคา YALA ในวันนี้

วันนี้ YALA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0010996 (+1.01%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา YALA ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.02493 (+29.31%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา YALA ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน YALA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.03075 (-21.86%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา YALA ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.07876 (-41.74%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา YALA (YALA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา YALAทันที

อะไรคือ YALA (YALA)

Yala เป็นโปรโตคอลสินทรัพย์บน Bitcoin ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของ Bitcoin ให้กับหลายระบบนิเวศ โดยใช้ $YU ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่มี BTC ค้ำประกันและตรึงมูลค่าไว้กับดอลลาร์สหรัฐ Yala เปิดให้ผู้ใช้สามารถฝาก BTC และสร้าง $YU ได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้ Bitcoin สามารถเชื่อมเข้าสู่โลกการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ได้อย่างราบรื่น พร้อมเปิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่หลากหลาย โดยยังคงประสิทธิภาพของการใช้ทุนอย่างสูงสุด

YALA มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน YALA ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบYALAความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ YALA บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ YALA ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา YALA (USD)

YALA (YALA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ YALA (YALA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ YALA

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา YALA ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ YALA (YALA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ YALA (YALA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ YALAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ YALA (YALA)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ YALAใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ YALA บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

YALA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

YALA ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก YALA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ YALA อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ YALA

วันนี้ YALA (YALA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน YALA เป็นUSD คือ 0.10997 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน YALA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ YALA เป็น USD คือ $ 0.10997 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ YALA คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ YALA คือ $ 27.09M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ YALA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ YALA คือ 246.36M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ YALA คือเท่าใด?
YALA ถึงราคา ATH ที่ 0.45623373838083625 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ YALA คือเท่าไร?
YALA ถึงราคา ATL ที่ 0.060140710054708627 USD
ปริมาณการเทรดของ YALA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ YALA คือ $ 76.82K USD
ปีนี้ YALA จะสูงขึ้นอีกไหม?
YALA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา YALA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ YALA (YALA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

