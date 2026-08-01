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ราคาปัจจุบัน BFIC Coin วันนี้ คือ 0.238257 USD มูลค่าตลาด BFIC เท่ากับ 450,252 USD ติดตามการอัปเดตราคา BFIC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน BFIC Coin วันนี้ คือ 0.238257 USD มูลค่าตลาด BFIC เท่ากับ 450,252 USD ติดตามการอัปเดตราคา BFIC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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BFIC Coin ราคา (BFIC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BFIC เป็น USD

$0.238257
$0.238257$0.238257
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
BFIC Coin (BFIC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:55:35 (UTC+8)

ราคา BFIC Coin วันนี้

ราคาปัจจุบัน BFIC Coin (BFIC) วันนี้ $ 0.238257, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BFIC เป็น USD คือ $ 0.238257 ต่อ BFIC.

BFIC Coin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 450,252 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.89M BFIC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BFIC เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 50.26 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.120209

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BFIC เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

BFIC Coin (BFIC) ข้อมูลการตลาด

$ 450.25K
$ 450.25K$ 450.25K

--
----

$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M

1.89M
1.89M 1.89M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BFIC Coin คือ $ 450.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BFIC คือ 1.89M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.00M

ประวัติราคา BFIC Coin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 50.26
$ 50.26$ 50.26

$ 0.120209
$ 0.120209$ 0.120209

--

--

-0.66%

-0.66%

ประวัติราคา BFIC Coin (BFIC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BFIC Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BFIC Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.2340051370
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BFIC Coin เป็น USD เท่ากับ $ -0.0489422049
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BFIC Coin เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ +0.2340051370+98.22%
60 วัน$ -0.0489422049-20.54%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา BFIC Coin

การคาดการณ์ราคา BFIC Coin (BFIC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BFIC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา BFIC Coin (BFIC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ BFIC Coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา BFIC Coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BFIC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา BFIC Coin

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เกี่ยวกับ BFIC Coin

ราคาปัจจุบันของ BFIC Coin คือเท่าไร?

BFIC Coin มีราคาอยู่ที่ ฿7.69391969287656888000 โดยเปลี่ยนแปลง --% ในวันนี้

ชุมชนของ BFIC เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ BFIC Coin อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Smart Contract Platform,Layer 2 (L2) การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ BFIC ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

BFIC เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿1623.0222145161584000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿3.88185191772329656000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 1889774.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BFIC Coin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:55:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BFIC Coin (BFIC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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