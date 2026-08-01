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ราคาปัจจุบัน Ben the Dog วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BENDOG เท่ากับ 67,249 USD ติดตามการอัปเดตราคา BENDOG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Ben the Dog วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด BENDOG เท่ากับ 67,249 USD ติดตามการอัปเดตราคา BENDOG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Ben the Dog ราคา (BENDOG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BENDOG เป็น USD

$0.00006726
$0.00006726$0.00006726
+0.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Ben the Dog (BENDOG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:53:52 (UTC+8)

ราคา Ben the Dog วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ben the Dog (BENDOG) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.61% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BENDOG เป็น USD คือ $ 0 ต่อ BENDOG.

Ben the Dog มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 67,249 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.89M BENDOG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BENDOG เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.074638 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BENDOG เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.26% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Ben the Dog (BENDOG) ข้อมูลการตลาด

$ 67.25K
$ 67.25K$ 67.25K

--
----

$ 67.25K
$ 67.25K$ 67.25K

999.89M
999.89M 999.89M

999,890,308.1796296
999,890,308.1796296 999,890,308.1796296

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ben the Dog คือ $ 67.25K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ BENDOG คือ 999.89M โดยมีอุปทานรวมที่ 999890308.1796296 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 67.25K

ประวัติราคา Ben the Dog USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.074638
$ 0.074638$ 0.074638

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.61%

-2.26%

-2.26%

ประวัติราคา Ben the Dog (BENDOG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ben the Dog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ben the Dog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ben the Dog เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ben the Dog เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.61%
30 วัน$ 0-5.20%
60 วัน$ 0-5.32%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Ben the Dog

การคาดการณ์ราคา Ben the Dog (BENDOG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BENDOG ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ben the Dog (BENDOG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ben the Dog อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Ben the Dog จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BENDOG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ben the Dog

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Ben the Dog (BENDOG) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Dog-ThemedMemeSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Ben the Dog

ราคาซื้อขายสดของ Ben the Dog วันนี้คือเท่าไร?

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Ben the Dog อยู่ที่ ฿ อัปเดตแบบเรียลไทม์ ราคานี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดหลายแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าแสดงถึงอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกได้อย่างแม่นยำ

มีการซื้อขายเกิดขึ้นมากแค่ไหนสำหรับ BENDOG?

BENDOG มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- เมตริกนี้สำคัญต่อการประเมินสภาพสภาพคล่อง—ปริมาณที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งบอกถึงตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นและการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ผลการเปลี่ยนแปลงราคาของ Ben the Dog ในวันนี้เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Ben the Dog มีการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ที่ 0.60% แนวโน้มที่เป็นบวกบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่แนวโน้มลบอาจสะท้อนถึงแรงกดดันในการขายระยะสั้นหรือภาวะขาลงของตลาดในวงกว้าง

ช่วงราคาที่ Ben the Dog เคยซื้อขายในวันนี้อยู่ที่เท่าไร?

ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา Ben the Dog เคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงความผันผวนภายในวันและระดับสนับสนุน/ต้านทานที่อาจเกิดขึ้น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ben the Dog

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:53:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ben the Dog (BENDOG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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