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ราคาปัจจุบัน Believe วันนี้ คือ 0.00120786 USD มูลค่าตลาด BELIEVE เท่ากับ 1,546,032 USD ติดตามการอัปเดตราคา BELIEVE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Believe วันนี้ คือ 0.00120786 USD มูลค่าตลาด BELIEVE เท่ากับ 1,546,032 USD ติดตามการอัปเดตราคา BELIEVE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Believe ราคา (BELIEVE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BELIEVE เป็น USD

$0.00120696
$0.00120696$0.00120696
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Believe (BELIEVE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:53:08 (UTC+8)

ราคา Believe วันนี้

ราคาปัจจุบัน Believe (BELIEVE) วันนี้ $ 0.00120786, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.63% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BELIEVE เป็น USD คือ $ 0.00120786 ต่อ BELIEVE.

Believe มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,546,032 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.28B BELIEVE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BELIEVE เทรดระหว่าง $ 0.00120078 (ต่ำ) กับ $ 0.00125757 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.356908 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BELIEVE เคลื่อนไหว -1.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -13.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 137.47K.

Believe (BELIEVE) ข้อมูลการตลาด

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

$ 137.47K
$ 137.47K$ 137.47K

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

1.28B
1.28B 1.28B

1,279,992,958.377025
1,279,992,958.377025 1,279,992,958.377025

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Believe คือ $ 1.55M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 137.47K อุปทานหมุนเวียนของ BELIEVE คือ 1.28B โดยมีอุปทานรวมที่ 1279992958.377025 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.55M

ประวัติราคา Believe USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00120078
$ 0.00120078$ 0.00120078
ต่ำสุด 24h
$ 0.00125757
$ 0.00125757$ 0.00125757
สูงสุด 24h

$ 0.00120078
$ 0.00120078$ 0.00120078

$ 0.00125757
$ 0.00125757$ 0.00125757

$ 0.356908
$ 0.356908$ 0.356908

$ 0
$ 0$ 0

-1.34%

-0.62%

-13.62%

-13.62%

ประวัติราคา Believe (BELIEVE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Believe เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Believe เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003025424
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Believe เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005993356
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Believe เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000002107022850592

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.62%
30 วัน$ -0.0003025424-25.04%
60 วัน$ -0.0005993356-49.61%
90 วัน$ -0.0000002107022850592-0.00%

การคาดการณ์ราคา Believe

การคาดการณ์ราคา Believe (BELIEVE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BELIEVE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Believe (BELIEVE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Believe อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Believe จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BELIEVE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Believe

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Believe (BELIEVE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Believe.app EcosystemLaunchpadMeme

เกี่ยวกับ Believe

มูลค่าปัจจุบันของ Believe วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Believe เทรดที่ราคา ฿0.0390048470359229424000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ BELIEVE มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Believe มีสภาพคล่องอย่างไร?

Believe มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ BELIEVE เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.0387762159718804752000 ถึง ฿0.0406101083626956888000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ BELIEVE ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Believe อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Solana Ecosystem,Launchpad,Meme,Solana Meme,Believe.app Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ BELIEVE อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Believe

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:53:08 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Believe (BELIEVE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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