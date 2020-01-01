ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน

โทเค็น ระบบนิเวศ Believe.app ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Believe.app เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02229
-0.97%
-1.97%
-0.04%
$ 10.34M
$ 3.48M
2
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.00963617
+2.32%
+0.06%
-14.81%
$ 9.63M
$ 456.03K
3
Dupe
Dupe
DUPE
$ 0.00157099
-0.30%
-0.01%
-20.87%
$ 1.57M
$ 12.63K
4
Believe
Believe
BELIEVE
$ 0.0012046
-0.30%
-0.00%
-11.43%
$ 1.54M
$ 139.14K
5
Avo
Avo
AVO
$ 0.00109658
+0.19%
+0.05%
-3.82%
$ 1.10M
$ 2.63K
6
Infraxa
Infraxa
INFRA
$ 0.00026057
+0.09%
-0.01%
-1.47%
$ 260.56K
$ 434.34
7
VIVA
VIVA
VIVA
$ 0.0001437
0.00%
0.00%
-51.48%
$ 143.70K
$ 1.57
8
Jatevo
Jatevo
JTVO
$ 0.00012934
+0.09%
-0.00%
-16.45%
$ 129.32K
$ 1.15K
9
SUBY
SUBY
SUBY
$ 0.00011899
+0.15%
-0.01%
-11.22%
$ 118.98K
$ 121.13
10
VIRUS
VIRUS
VIRUS
$ 0.00010871
+0.11%
-0.01%
-3.01%
$ 108.71K
$ 51.29
11
AgentHub
AgentHub
DIRA
$ 5.801E-5
-0.09%
-6.50%
-26.71%
$ 57.93K
--
12
Startup
Startup
STARTUP
$ 5.224E-5
+2.98%
+0.20%
-1.82%
$ 51.71K
--
13
Inbox
Inbox
INBOX
$ 2.949E-5
0.00%
+0.50%
+0.58%
$ 29.48K
--
14
gooncoin
gooncoin
GOONC
$ 2.795E-5
-0.11%
-1.30%
-5.57%
$ 27.94K
--
15
Giggles
Giggles
GIGGLES
$ 2.36E-5
0.00%
+0.70%
+2.08%
$ 21.85K
--
16
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.11E-5
-0.09%
-8.90%
-6.55%
$ 21.10K
--
17
Noodle
Noodle
NOODLE
$ 1.77E-5
0.00%
+2.70%
+2.67%
$ 17.70K
--
18
Yapper
Yapper
YAPPER
$ 1.713E-5
0.00%
+0.40%
-18.12%
$ 17.13K
--
19
SocialCrab
SocialCrab
SCRB
$ 1.3E-5
0.00%
+2.60%
+2.52%
$ 13.00K
--
20
AfterHour
AfterHour
AH
$ 2.165E-5
0.00%
-2.20%
0.00%
$ 12.69K
--
21
FITCOIN
FITCOIN
FITCOIN
$ 1.341E-5
0.00%
-0.40%
-4.21%
$ 12.38K
--
22
Yourself
Yourself
YOURSELF
$ 1.226E-5
0.00%
-0.60%
-0.81%
$ 12.25K
--
23
CreatorGen
CreatorGen
CREATOR
$ 1.222E-5
0.00%
-9.30%
0.00%
$ 12.22K
--
24
WaterMinder
WaterMinder
WMDR
$ 1.167E-5
0.00%
-0.80%
+0.95%
$ 11.66K
--
25
Superfriend
Superfriend
SUPFRIEND
$ 1.136E-5
0.00%
-0.40%
0.00%
$ 11.35K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Believe.app คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Believe.app เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 25 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $25.28M
โทเค็น ระบบนิเวศ Believe.app ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Believe.app ที่ติดตามบน MEXC นั้น NOODLE แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.70% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Believe.app กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 25 ระบบนิเวศ Believe.app ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Believe.app ยอดนิยม รวมถึง PROMPT, KLED, DUPE. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Believe.app คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Believe.app ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $25.28M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Believe.app นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง